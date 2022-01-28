Зеленский считает ошибкой постоянное нагнетание США темы «нападения России»

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Украинский президент Владимир Зеленский считает ошибкой информационное нагнетание ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины. По его словам, Белый дом постоянно обостряет эту тему, вследствие чего это вызывает «мощную реакцию в мире».
Зеленский считает ошибкой постоянное нагнетание США темы «нападения России»
  • Legion-Media

«Я не считаю, что Белый дом ошибается в своём анализе. Я считаю, что они сегодня являются участниками этой информационной ситуации, которая сложилась вокруг наших границ. Так как Белый дом понимает, что есть риски, они постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику и делают её максимально острой. По моему мнению, это ошибка», — сказал Зеленский, общаясь с иностранными журналистами. Его слова приводит ТАСС.

Президент также назвал неправильной позицию США по эвакуации дипломатов с Украины.

«Это неправильные и чрезмерные шаги, которые нам не помогают», — подчеркнул Зеленский.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась с оценками Киева о том, что эскалации ситуации вокруг Украины ожидать не приходится. По её словам, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».

При этом министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

Также глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

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