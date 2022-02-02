Игра на публику: почему секретарь СНБО Украины заявил о невозможности выполнения Минских соглашений

Украина не может выполнить Минские соглашения в их текущем виде, так как это приведёт к развалу страны. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, по словам которого Запад не должен давить на Киев, чтобы принудить его к выполнению договорённостей. Эксперты полагают, что своим заявлением Данилов фактически признал, что украинские власти опираются на радикальные и националистические группы, которые выступают против дипломатического разрешения конфликта в Донбассе.

Выполнение Украиной минских договорённостей в текущем виде невозможно, поскольку это приведёт к развалу страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они подписывались под дулом российского пистолета — за чем наблюдали Германия и Франция, — любому здравомыслящему человеку уже было понятно, что реализовать эти документы невозможно», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО также предостерёг Запад от попыток давления на Киев с целью заставить его вернуться к выполнению договорённостей.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, для нашей страны это будет очень опасно. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной ситуации внутри страны, и Россия на это рассчитывает», — добавил Данилов, призвав к проведению переговоров по новому, более «реалистичному» документу, который должен обязать «Путина отвести свои войска и танки».

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Слова Данилова прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что к заявлению секретаря СНБО стоит относиться как к «публицистическому». При этом Подоляк заявил, что минские договорённости являются рамочным соглашением и что Киев ищет пути для их выполнения.

«Признавая значение этого соглашения, и президент Зеленский, и Офис президента, и вся команда власти работают для того, чтобы определить такие шаги для выполнения «Минска», которые гарантируют Украине честный и долговременный мир. Власть не отбрасывает минские договорённости, а делает всё для того, чтобы в их рамках стопроцентно сохранить суверенитет и демократический характер Украины на всей нашей территории», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

На слова Данилова отреагировала украинская парламентская оппозиция. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала его отставки с поста секретаря СНБО и назвала заявление «циничным и преступным».

На заявление обратил внимание и Владимир Путин. Российский лидер упомянул это высказывание во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Мы с одной стороны слышим заявления о том, что Украина хочет выполнять (эти соглашения. — RT). Нам всё время ставят в вину, что мы не выполняем Минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит эти Минские соглашения, то она развалится», — сказал Путин.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Москва не является стороной минских договорённостей, как это постоянно пытаются представить на Западе. «Все обязательства, которые там изложены, касаются Киева и Донбасса», — подчеркнул дипломат.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов выразил мнение, что Данилов своим заявлением фактически признал, что официальный Киев в своей политике опирается на радикальные и националистические группы, которые выступают против дипломатического решения конфликта в Донбассе.

«Администрация Зеленского признаёт, что реализация этих соглашений может сильно обострить ситуацию внутри Украины, потому что категорически против них выступают радикалы. Всё это может стать спусковым крючком для дестабилизации политической ситуации в стране и очередного переворота», — подчеркнул Денисов.

Кроме того, если республики Донбасса получат особый статус, как это оговорено Минскими соглашениями, Украина, по сути, станет ассиметричной федерацией, добавил эксперт.

«Эти регионы благодаря своему особому статусу смогут оказывать влияние на внешнюю политику государства. Это будет означать, что они получат право голоса по таким вопросам, как например, вступление в НАТО», — пояснил Денисов.

Путь к урегулированию

Напомним, подписанные в 2014—2015 гг. Минские соглашения положили конец активным боевым действиям на востоке Украины. Противостояние там развернулось в апреле 2014 года, когда пришедшие к власти в результате государственного переворота политики начали силовую операцию против жителей Донецкой и Луганской областей, отказавшихся подчиняться официальному Киеву.

В августе и начале сентября 2014-го шли кровопролитные бои за город Иловайск, которые закончились поражением украинской армии. На фоне этих событий Владимир Путин и украинский лидер Пётр Порошенко обнародовали свои инициативы по прекращению боевых действий в Донбассе. Они легли в основу протокола, утверждённого 5 сентября 2014 года в Минске участниками Трёхсторонней контактной группы. Документ был подписан представителями Украины, самопровозглашённых ЛНР и ДНР, ОБСЕ и России.

Однако несмотря на подписанный протокол, который также называют первым Минским соглашением, ситуация в Донбассе снова обострилась в январе 2015 года. Для урегулирования ситуации 11 и 12 февраля в Минске состоялась встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» — России, Украины, Франции и Германии.

Лидеры нормандского формата в Минске в 2015 году

AP

© Alexander Zemlianichenko

По итогам переговоров главы стран четвёрки согласовали так называемый Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, более известный как второе Минское соглашение. Его подписали участники контактной группы, а также главы самопровозглашённых республик Донбасса. Этот документ получил поддержку Совбеза ООН и стал обязательным к выполнению международно-правовым документом.

Второе Минское соглашение предусматривает в том числе прекращение огня, отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения под мониторингом ОБСЕ, обмен пленных по принципу «всех на всех», а также реформу Конституции Украины с целью закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Позднее была одобрена «формула Штайнмайера» — положение, согласно которому особый статус Донбассу будет предоставлен в день проведения в регионе внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе закон об особом статусе должен вступить в силу после подтверждения легитимности голосования со стороны ОБСЕ.

С 2015 года практически все встречи «четвёрки» были посвящены реализации минских договорённостей. Однако постепенно киевские власти фактически заморозили их выполнение, что сделало проведение новых встреч бессмысленным.

Киев согласился вернуться к обсуждению вопроса только в 2019 году, после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. 1 октября 2019-го в Минске на очередном заседании контактной группы «формула Штайнмайера» была согласована и подписана всеми сторонами, в том числе украинской делегацией.

В декабре 2019 года в Париже прошла первая за три года встреча лидеров стран «четвёрки». По итогам этого саммита стороны опубликовали коммюнике, в котором говорилось о необходимости интеграции «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины, а также о приверженности Минским соглашениям.

Формула Зеленского

Однако, несмотря на итоги парижского саммита, администрация Зеленского начала публично транслировать своё недовольство минскими договорённостями. В конце декабря 2020 года президент Украины открыто заявил, что хотел бы выйти из соглашений, однако не может этого сделать.

«Как я сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договорённостей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — RT). Но лично я бы вышел», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

© president.gov.ua

В Москве неоднократно выражали озабоченность в связи фактически ведущейся Киевом подготовкой к выходу из соглашений. При этом в конце 2021 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не планирует покидать минские договорённости и готов выполнять взятые на себя обязательства.

Как отметил в комментарии RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, последнее заявление секретаря СНБО Украины лишний раз подтверждает, что Киев даже и не думал соблюдать Минские соглашения.

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«Всё это было профанацией для того, чтобы тянуть время, усиливать режим, обстреливать Донбасс. Всё это было рассчитано, по сути, лишь на публику», — подчеркнул политолог.

Однако, несмотря на такие заявления, Киев не получит карт-бланш на выход из соглашений от Запада, считает Блохин.

«В глазах международного сообщества это будет выглядеть как акт агрессии со стороны лидеров Запада: что именно они развязали возможную эскалацию в Донбассе», — пояснил эксперт.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что заявление Данилова говорит о том, что Киев не хочет и не способен следовать этим соглашениям.

«Нынешняя политическая элита Украины расписывается в своей неспособности решать государственные вопросы. Минские соглашения — это не просто некая декларация, это официальный документ, признанный на международном уровне. На нём стоят подписи украинских государственных деятелей, которые взяли на себя обязательства к его выполнению. Эти соглашения являются единственным возможным вариантом прекращения гражданского конфликта и сохранения целостности Украины», — пояснил эксперт.

Шаповалов также считает, что Запад не будет принуждать Киев к выполнению договорённостей, но и полностью выйти из Минских соглашений тоже не даст.

«Россия на протяжении многих лет доказательно убеждала весь мир, что Украина не соблюдает Минские соглашения, но западные страны игнорировали это и заявляли, что это российская сторона не придерживается правил, хотя РФ не имеет никаких обязательств в рамках упомянутых соглашений. Если сейчас Украина выйдет из этих соглашений, то эта точка давления на Россию исчезнет», — заключил собеседник RT.