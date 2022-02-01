Постпред Небензя напомнил, что Минские соглашения не содержат обязательств России

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Запад пытается выставить Россию стороной Минских соглашений, тогда как российских обязательств в них не содержатся, напомнил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.
Постпред Небензя напомнил, что Минские соглашения не содержат обязательств России
  • AP
  • © Richard Drew

«Россию пытаются выставить стороной Минских соглашений и постоянно пытаются требовать от неё выполнить Минские соглашения. Сколько раз мы ни говорили и ни просили наших коллег прочитать сами Минские соглашения и пакет мер в приложении к ним, где нет ни одного слова о России... Все обязательства, которые там изложены, касаются Киева и Донбасса. Никто ничего не хочет слушать», — приводи слова дипломата ТАСС.

Чем больше проходит времени, тем больше «Донбасс отдаляется от Киева», отметил Небензя.

Как отмечал российский президент России Владимир Путин, в Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта.

Он подчеркнул, что «мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся».

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