Путин высказался о ситуации с Минскими соглашениями

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Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» высказался о ситуации с Минскими соглашениями.
Путин высказался о ситуации с Минскими соглашениями
  • AP

По его словам, западные страны заявляют о нарушении Россией Минских соглашений, однако не могут ничего сказать о характере этих нарушений.

Путин добавил, что Россию постоянно хотят сделать стороной конфликта.

«В Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся», — подчеркнул российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Париж и Берлин, вместо милитаризации региона Чёрного моря, должны призвать Киев выполнять Минские соглашения.

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