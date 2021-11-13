Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» высказался о ситуации с Минскими соглашениями.

По его словам, западные страны заявляют о нарушении Россией Минских соглашений, однако не могут ничего сказать о характере этих нарушений.

Путин добавил, что Россию постоянно хотят сделать стороной конфликта.

«В Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся», — подчеркнул российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Париж и Берлин, вместо милитаризации региона Чёрного моря, должны призвать Киев выполнять Минские соглашения.