В офисе президента Украины высказались о заявлении секретаря СНБО про Минские соглашения

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что Минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны.
В офисе президента Украины высказались о заявлении секретаря СНБО про Минские соглашения
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«В течение всех лет существования минских договорённостей продолжается дискуссия относительно параметров того, как их можно выполнить. Ожидаемо, что в этой дискуссии участвуют и должностные лица Украины, в частности господин Данилов, однако они это делают скорее в публицистическом стиле», — заявил он в беседе с Интерфакс-Украина.

Подоляк отметил, что считает минские договорённости «рамочным соглашением».

«Но это рамочное соглашение. Именно для того и существует переговорный формат трёхсторонней контактной группы, чтобы согласовать конкретные практические шаги на пути возможного выполнения этого соглашения», — сказал советник главы офиса президента Украины.

Ранее Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и сказал, что они могут привести к разрушению страны. По его мнению, необходимо подписать документы о новых договорённостях.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT назвал слова Данилова «абсолютно провокационным заявлением».

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