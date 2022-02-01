Сенатор Цеков раскритиковал слова секретаря СНБО о невыполнимости Минских соглашений

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Минские соглашения невыполнимы и, по его мнению, приведут к разрушению страны.
Сенатор Цеков раскритиковал слова секретаря СНБО о невыполнимости Минских соглашений
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину», — подчеркнул Цеков.

По словам сенатора, люди, которые считают, что надо подписать договорённости в конкретный момент, а потом не выполнять, тоже способствуют разрушению страны.

Он отметил, что единственная возможность разрешить ситуацию в Донбассе — это соблюдение Минских соглашений.

«Соглашения заключаются не в интересах одной стороны, а в интересах всех сторон», — заключил парламентарий.

Ранее Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и обвинил их в разрушении страны.

По его мнению, необходимо подписать новые договорённости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить