Сенатор Цеков раскритиковал слова секретаря СНБО о невыполнимости Минских соглашений

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Минские соглашения невыполнимы и, по его мнению, приведут к разрушению страны.

«Абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину», — подчеркнул Цеков.

По словам сенатора, люди, которые считают, что надо подписать договорённости в конкретный момент, а потом не выполнять, тоже способствуют разрушению страны.

Он отметил, что единственная возможность разрешить ситуацию в Донбассе — это соблюдение Минских соглашений.

«Соглашения заключаются не в интересах одной стороны, а в интересах всех сторон», — заключил парламентарий.

Ранее Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и обвинил их в разрушении страны.

По его мнению, необходимо подписать новые договорённости.