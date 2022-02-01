Сенатор Цеков раскритиковал слова секретаря СНБО о невыполнимости Минских соглашений
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- РИА Новости
«Абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину», — подчеркнул Цеков.
По словам сенатора, люди, которые считают, что надо подписать договорённости в конкретный момент, а потом не выполнять, тоже способствуют разрушению страны.
Он отметил, что единственная возможность разрешить ситуацию в Донбассе — это соблюдение Минских соглашений.
«Соглашения заключаются не в интересах одной стороны, а в интересах всех сторон», — заключил парламентарий.
Ранее Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и обвинил их в разрушении страны.
По его мнению, необходимо подписать новые договорённости.