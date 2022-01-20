«Хочет играть более значимую роль»: как Анкара пытается стать посредником в российско-украинских переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует любую помощь в урегулировании ситуации на Украине, но считает вторичным вопросом место проведения возможного российско-украинского саммита. Таким образом в Кремле прокомментировали предложение Анкары организовать в Турции встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Напомним, что на официальном уровне Анкара выступает за снижение напряжённости между Москвой и Киевом, при этом поставляя ВСУ ударные беспилотники Bayraktar TB2. По мнению экспертов, с помощью посреднической миссии Анкара рассчитывает усилить влияние на европейские дела. При этом аналитики сомневаются в способности Турции улучшить ситуацию с российско-украинскими отношениями.

В Кремле отреагировали на предложение Анкары стать площадкой для переговоров между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва считает вторичным место проведения возможного российско-украинского саммита, но приветствует усилия любых стран в урегулировании ситуации на Украине.

«Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнёры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению раннее взятых договорённостей и обязательств, это можно будет только приветствовать... Место же проведения каких-то контактов — это вторично. Главное — повлиять всё-таки на Украину», — пояснил Песков.

18 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара стремится снизить напряжённость между Москвой и Киевом. В связи с этим турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского приехать в его страну, чтобы «уладить разногласия».

Такую информацию Калын озвучил в ходе панельных дискуссий «Возможное влияние напряжённости между Россией и Украиной на Европу и НАТО», организованных в онлайн-формате британским аналитическим центром Circle Foundation.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряжённости между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — цитирует Калына турецкое издание TRT на русском.

«Капризные требования»

Калын сообщил, что через несколько недель Эрдоган должен отправиться на Украину для встречи с Зеленским. Повестка переговоров пока не разглашается.

На предыдущей очной беседе двух президентов, которая состоялась на полях 76-й Генассамблеи ООН, обсуждались экономические вопросы и ситуация с безопасностью в черноморском регионе. В ходе общения Зеленский поблагодарил турецкого коллегу «за твёрдую позицию относительно непризнания аннексии Крыма». Также украинский лидер отметил стратегический характер двусторонних отношений и важность наращивания темпов сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере.

Напомним, что на вооружении ВСУ находятся турецкие разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar TB2. Первую партию этих беспилотников Украина закупила ещё 2019 году. Аппараты передаются Киеву вместе с авиабомбами MAM-L и другими высокоточными боеприпасами.

Bayraktar TB2 в составе ВСУ

Legion-Media

© Raj Valley

В 2020 году украинская армия провела учения с Bayraktar TB2, а в октябре 2021 года впервые применила один из БПЛА в бою на линии соприкосновения в Донбассе.

По состоянию на сентябрь прошлого года на вооружении ВСУ находились 12 турецких дронов. В планы Киева входит закупка ещё 24 аппаратов. После этого пополнение парка Bayraktar TB2 будет осуществляться аналогичными беспилотниками, выпускаемыми уже на территории Украины. В конце декабря 2021 года о запуске производства Bayraktar TB2 внутри страны в интервью изданию «Фокус» сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Москве негативно воспринимают военно-техническое сотрудничество между Турцией и Украиной, указывая на то, что оно лишь повышает конфликтный потенциал в Донбассе. Комментируя первое боевое применение Bayraktar TB2, глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал политику стран, которые вооружают Киев.

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«В принципе, история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что необходимо завтра их принять в НАТО и, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ открыто предостерёг Анкару от подпитывания «милитаристских настроений» руководства Украины.

Позиция самой Анкары по передаче Bayraktar TB2 ВСУ заключается в том, что сотрудничество с Киевом, по её словам, не направлено против России. При этом, как пояснили в МИД Турции, после покупки экспортированное оружие «перестаёт быть турецкими».

В беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев высказал мнение о том, что продажей Украине Bayraktar TB2 Анкара пытается прежде всего реализовать не военно-политические задачи, а «маркетинговые и бизнес-цели».

«Турция очень заинтересована в продвижении на экспорт своей высокотехнологичной продукции и дорожит любым партнёрством. Как мне представляется, в Анкаре и Москве осознают, что стратегический баланс сил из-за «Байрактаров» в Донбассе не поменяется», — рассуждает Мавашев.

Вместе с тем, публично представители Анкары неоднократно акцентировали внимание на важности мирного решения спорных вопросов по Украине и предлагали посреднические услуги.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

© president.gov.ua

«Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако, если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряжённости. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации», — заявил Калын в начале декабря прошлого года в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Деструктивная линия»

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган регулярно обсуждают ситуацию на Украине. Так, 3 декабря 2021 года в ходе телефонного разговора оба собеседника отметили «важность полного и неукоснительного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договорённостей, достигнутых в том числе и во время нормандского саммита.

Российский лидер обратил внимание президента Турции на то, что Киев продолжает «деструктивную линию», направленную на срыв «Минска-2», и для дестабилизации обстановки использует в том числе переданные Анкарой БПЛА.

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По данным пресс-службы Кремля, в ходе разговора между двумя президентами была «подчёркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс».

В разговоре с RT Юрий Мавашев определил позицию Турции по Донбассу как «равноудалённую». По его мнению, добиваясь запуска посреднической миссии, Анкара главным образом стремится усилить своё влияние в европейских делах.

«Предлагая посреднические услуги в украинском вопросе, Турция пытается воспользоваться партнёрскими отношениями с Россией и своим неформальным статусом особого члена НАТО, который заключается в том, что у Анкары есть собственное мнение по ключевым вопросам безопасности. Призывы, которые мы слышим из Анкары, на мой взгляд, необходимо рассматривать как попытку играть более значимую роль в Европе», — сказал Мавашев.

По мнению эксперта, Турция способна оказать определённое положительное влияние на украинскую элиту, но ожидать, что оно приведёт к серьёзному улучшению ситуации, не стоит. Решение ключевых спорных вопросов в российско-украинских отношениях зависит прежде всего от политики самого Киева, подчеркнул Мавашев.

В разговоре с RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов также заявил, что основной причиной возникновения острых проблем, связанных с Украиной, является агрессивный русофобский курс киевских властей.

Украинские военнослужащие у линии соприкосновения в Донбассе

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© Joint Forces Operation

«Корень проблем с Украиной — это та уродливая власть, которая правит страной с 2014 года. Однако мы видим и плохую работу нынешних модераторов в лице прежде всего западных стран. Нарушающий «Минск-2» Киев на место никто не ставит, и наглость, которую он себе позволяет, в итоге только усиливает напряжённость в Донбассе и по всему периметру отношений с Москвой», — сказал Мартынов.

В оценке посреднических услуг Турции эксперт был более категоричен. В разговоре с RT эксперт заявил, что не видит смысла в вовлечении Анкары в процесс переговоров. По мнению Мартынова, усиление давления на Киев и окончательное урегулирование конфликта в Донбассе не отвечает турецким геополитическим интересам.

«Следуя дипломатическому такту, инициативу, которую выдвинула Турция, можно приветствовать, но я очень сомневаюсь в том, что гипотетическое посредничество Анкары даст какие-то положительные результаты», — подытожил Мартынов.