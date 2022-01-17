«За словами нет никакой реальности»: почему в Киеве разошлись в версиях о причастных к кибератаке на украинские сайты

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что якобы обладают доказательствами того, что Россия причастна к кибератаке на интернет-ресурсы органов госвласти и ряда некоммерческих организаций. С обвинениями в адрес Москвы ранее выступил глава СНБО Алексей Данилов. Однако его заместитель Сергей Демидюк озвучил иную версию, обвинив в причастности к атаке белорусских хакеров. Эксперты полагают, что взлом украинских сайтов мог быть провокацией или попыткой отвлечь внимание общественности от переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности.

В Министерстве цифровой трансформации Украины обвинили Россию в причастности к хакерской атаке на государственные и некоммерческие сайты страны, произошедшей в конце минувшей недели.

«Все улики указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что совершившие хакерскую атаку преследовали цель не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию на Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев.

Массированный взлом

Напомним, в ночь на 14 января кибератаке подверглись сайты кабинета министров, МИД, министерств спорта, агрополитики, образования, портал Госказначейства и другие ресурсы. Всего от действий хакеров пострадали более 70 государственных сайтов, десять из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

На некоторых порталах злоумышленники разместили обращение на украинском, русском и польском языках с угрозами. Взломщики утверждали, что все личные данные украинских граждан якобы были выложены в открытый доступ и что это возмездие за их «прошлое, настоящее и будущее».

«За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорилось в тексте заглушки, размещённой на сайтах.

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При этом на деле никакой утечки или повреждений данных не было, сообщили в тот же день в Службе безопасности Украины, после чего заявили о расследовании возможной причастности к атаке российских спецслужб.

В ведомстве полагают, что злоумышленники воспользовались так называемой supply chain attack, то есть атакой через цепочку поставок. Для этого хакеры взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к правам администрирования пострадавших сайтов, считают в СБУ.

Версию о причастности России к кибератакам поддержал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, заявивший, что он уверен в этом на 99,9%.

«Чётко прослеживается их почерк. Эти действия совершают российские специалисты», — сказал он в беседе с британским каналом Sky News 14 января.

Однако это утверждение не поддержал заместитель Данилова — Сергей Демедюк. На следующий день в интервью агентству Reuters он заявил, что за атакой, вероятнее всего, стоят хакеры из Белоруссии. В частности, он назвал группировку, известную как UNC1151.

«Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», — сказал Демедюк агентству.

Замглавы СНБО Сергей Демедюк

© www.president.gov.ua

По его сведениям, сообщество имеет опыт кибератак на Литву, Латвию, Польшу и ранее распространяло материалы, осуждающие присутствие НАТО в Европе. Демедюк отметил, что использованное хакерами вредоносное программное обеспечение по своим характеристикам похоже на то, которое ранее задействовала группа APT29, известная также как Cozy Bear. Западные спецслужбы связывали её с российской разведкой.

Замглавы СНБО также выразил мнение, что нарушение работы сайтов было лишь прикрытием для других «более разрушительных действий», последствия которых Украина якобы ощутит в ближайшем времени.

Вечный обвиняемый

В России категорически отвергли возможную причастность к кибератакам на украинские сайты. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN 16 января заявил, что Москва не имеет к ним никакого отношения.

«Мы слышали обвинения против России, что Россия стоит за этим. Но ни одного доказательства предоставлено не было. Мы рассматриваем это как продолжение других бездоказательных обвинений против России», — сказал Песков.

По его словам, Киев так привык во всём винить Россию, что возлагает на неё ответственность даже за плохую погоду в стране.

Кроме того, пресс-секретарь президента в очередной раз напомнил о безосновательности обвинений в адрес России касательно «военной эскалации», которые в последние месяцы выдвигаются западными странами.

В частности, об «агрессивных» планах Москвы в отношении Украины 14 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, Россия якобы ведёт подготовительную работу, чтобы сфабриковать предлог для нападения на Украину.

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«Мы уже видели подобное раньше, в преддверии событий 2014 года. В том числе (данная цель будет достигаться. — RT) посредством диверсионной деятельности и информационных операций… Российские военные планируют приступить к этой деятельности за несколько недель до военного вторжения», — заявила Псаки.

По её словам, Белый дом якобы располагает информацией о том, что Москва «уже подготовила группу агентов для проведения на востоке Украины операции под чужим флагом».

«Эти лица обучены методам ведения боевых действий в городских условиях, а также использованию взрывчатых веществ для проведения диверсий в отношении марионеточных сил самой России», — добавила представитель Белого дома.

Однако, по словам Пескова, никаких доказательств сказанному американская сторона не предоставила.

«Знаете, мы живем в мире фейковых обвинений или фейковых новостей, а также в мире лжи. Пока это как-то, чем-то не доказано, — чем-то наглядным или чем-то понятным, — мы будем продолжать считать, что это фейковые новости и ложные обвинения», — сказал Песков.

Сотрудники киберполиции Украины

AFP

© SERGEI SUPINSKY

Он также напомнил, что советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 13 января обещал, что Белый дом в течение 24 часов поделится с прессой деталями сценария, который якобы готовит Москва для вторжения на Украину.

«Мы всё ещё ждём этих доказательств», — подчеркнул Песков.

Между тем сам Салливан, комментируя в эфире телеканала CBS кибератаку на украинские госсайты, уже заявил, что США вместе с союзниками найдёт «подходящий ответ», если окажется, что Россия причастна к кибератакам на Украину.

«Разброд и шатания»

По мнению экспертов, очередные обвинения Киева в адрес России — это попытка украинского руководства выставить себя жертвой в глазах западных партнёров. При этом, аналитики отмечают, что представители власти зачастую не координируют с друг другом озвучиваемые позиции.

«Нынешнее состояние системы власти на Украине можно описать классическим выражением «разброд и шатания». Там очень не хватает не только координации и дисциплины, но и просто готовности согласовывать друг с другом те или иные вопросы на разных уровнях», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Он напомнил, что Россию не в первый раз обвиняют во всех грехах только для того, чтобы выставить её в невыгодном свете.

«И нынешние заявления, лишённые какой-либо доказательной базы, не стали исключением. Это подчёркивает ещё и тот факт, что на уровне одного ведомства должностные лица транслируют разные версии произошедшего. Всё это говорит лишь о том, что за этими словами, возможно, и нет никакой реальности, тем более что серьёзное расследование ещё не проводилось», — заметил Неменский.

Его мнение разделяет политолог Александр Дудчак. По словам эксперта, украинские власти представляют общественности те версии произошедшего, которые были бы им выгодны и отвечали бы задачам их западных партнёров.

«На Западе пытаются проталкивать концепцию неминуемого «российского вторжения» и для пущей достоверности там, думаю, могли организовать такую атаку, чтобы потом переложить ответственность за неё на Москву. Всё это стоит рассматривать как часть информационной кампании, которая ведётся против РФ», — сказал аналитик.

Украинские военные

AP

© Ukrainian Defense Ministry Press Service

Он также предположил, что проведённая кибератака могла быть использована для отвлечения внимания мировой общественности от российских требований к США и НАТО по гарантиям безопасности.

«У американцев вполне могло хватить ума использовать фейковую кибератаку на украинские сайты, чтобы под этим предлогом сорвать переговоры с Москвой. Тем более что по традиции никаких доказательств, скорее всего, так и не будет представлено», — сказал Дудчак.

Той же позиции придерживается Олег Неменский. Он отметил, что выдвинутые Россией требования не отвечают интересам Вашингтона и НАТО.

«Мы видим, что США очень хотят перевести тему разговора с гарантий безопасности на обсуждение ситуации только по Украине. Но такое сильнейшее сужение темы не интересно России. Поэтому все информационные атаки, а может и кибератаки, призваны помочь США сконцентрировать внимание общественности только на актуальной для Вашингтона теме — военно-политической обстановке вокруг Украины», — подытожил аналитик.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).