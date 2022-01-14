Салливан: США в ближайшие сутки предоставят данные о «сценарии» России по Украине
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», — цитирует РИА Новости Салливана.
Как отмечается, «у администрации США будут дополнительные детали относительно того, что Вашингтон видит в плане создания предлога».
Салливан уточнил, что Белый дом поделится с прессой данными в течение следующих 24 часов.
По его словам, речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Соединённых Штатов о том, чтобы Россия вернула в казармы свои войска, расположенные на российской же территории, неприемлемы.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что российская сторона решительным образом предостерегает украинские власти и страны Запада от попыток решить ситуацию в Донбассе военным путём.