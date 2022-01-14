Салливан: США в ближайшие сутки предоставят данные о «сценарии» России по Украине

Короткая ссылка
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США собираются в ближайшее время предоставить данные о «сценарии» России по Украине.

«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», — цитирует РИА Новости Салливана.

Как отмечается, «у администрации США будут дополнительные детали относительно того, что Вашингтон видит в плане создания предлога».

Салливан уточнил, что Белый дом поделится с прессой данными в течение следующих 24 часов.

По его словам, речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Соединённых Штатов о том, чтобы Россия вернула в казармы свои войска, расположенные на российской же территории, неприемлемы.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что российская сторона решительным образом предостерегает украинские власти и страны Запада от попыток решить ситуацию в Донбассе военным путём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить