Лавров назвал неприемлемыми требования США об отводе российских войск на территории России
- AP
«Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований. И, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», — цитирует его РИА Новости.
Как ранее заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.
По его словам, США полагают, что в данном случае «деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы».