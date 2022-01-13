Лавров назвал неприемлемыми требования США об отводе российских войск на территории России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, что требования Соединённых Штатов о том, чтобы Россия вернула в казармы свои войска, расположенные на российской же территории, неприемлемы.

«Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований. И, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.

По его словам, США полагают, что в данном случае «деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы».