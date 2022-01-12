США ожидают от России «разъяснений» из-за учений у границ Украины

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В США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границы Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
США ожидают от России «разъяснений» из-за учений у границ Украины
  • AP
  • © Alex Brandon

«Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.

Он также отметил необходимость возвращения тяжёлого вооружения в места его обычного хранения.

По его словам, прогресс в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросам безопасности требует их прохождения в «атмосфере деэскалации».

Ранее стало известно, что военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) принимают участие в учениях на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

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