В Минобороны России сообщили о начале учений в приграничных с Украиной регионах

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Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) принимают участие в учениях на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях», — говорится в заявлении.

Отмечается, что основной задачей манёвров будет выполнение упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, а также организация маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на возражения НАТО.

В свою очередь, российское посольство в США сообщило, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории, поскольку это соответствует национальным интересам безопасности.

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