Замглавы МИД Рябков: Россия продолжит проводить учения, несмотря на возражения НАТО

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Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на возражения НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций в Женеве.
Замглавы МИД Рябков: Россия продолжит проводить учения, несмотря на возражения НАТО
  • РИА Новости

«Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России и провоцирует возникновение военных рисков в Европе.

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