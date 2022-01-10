Замглавы МИД Рябков: Россия продолжит проводить учения, несмотря на возражения НАТО
- РИА Новости
«Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России и провоцирует возникновение военных рисков в Европе.