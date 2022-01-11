Посольство России в США: Россия продолжит военные учения на своей территории

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Россия продолжит проводить военные учения на своей территории, поскольку это соответствует национальным интересам безопасности. Об этом заявили в российском посольстве в США.
Посольство России в США: Россия продолжит военные учения на своей территории
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на возражения НАТО.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом рассказал, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

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