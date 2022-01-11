Посольство России в США: Россия продолжит военные учения на своей территории

Россия продолжит проводить военные учения на своей территории, поскольку это соответствует национальным интересам безопасности. Об этом заявили в российском посольстве в США.

«Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

It is our choice where and when to conduct military exercises on our national territory. We will continue to conduct them because it meets 🇷🇺 security interests. — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2022

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на возражения НАТО.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом рассказал, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.