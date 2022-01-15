СНБО: за кибератакой на Украину стоят связанные с разведкой Белоруссии хакеры

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк заявил, что, по мнению Киева, за кибератакой на сайты украинских госорганов стоит группировка UNC1151, якобы связанная с белорусскими спецслужбами.

Об этом он сообщил Reuters.

«Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», — сказал Демедюк.

Он отметил, что прошедшие атаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения».

14 января сообщалось, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём текст с угрозами на украинском, польском и русском языках. Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, ресурс украинского Минобразования и другие украинские государственные сайты.

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что кибератака на сайты украинских министерств напоминает «старые добрые российские методы».

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