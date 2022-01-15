Нуланд считает, что кибератака на Украине напоминает «старые добрые российские методы»

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Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд считает, что недавняя кибератака на сайты украинских министерств напоминает «старые добрые российские методы».
Нуланд считает, что кибератака на Украине напоминает «старые добрые российские методы»
  • AP

«Я не готова в настоящий момент говорить о том, кто причастен. Я просто скажу, что это старые добрые российские методы, которые (применялись. — RT) по всему миру», — заявила Нуланд в интервью Financial Times, которое цитирует ТАСС.

14 января сообщалось, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём текст с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.

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