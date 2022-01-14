Хакеры взломали официальный сайт МИД Украины и разместили на нём угрозы

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Неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.
Хакеры взломали официальный сайт МИД Украины и разместили на нём угрозы
  • Legion-Media

«Украинец!.. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в размещённом на сайте МИД сообщении.

Также атаке подвергся сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Ранее сообщалось о взломе ресурса украинского Минобразования с аналогичным предупреждением.

* Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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