Хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нём текст на украинском, русском и польском об «уничтожении данных» украинских пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, злоумышленники заявили, что вся информация о жителях Украины стала публичной, а кибератака является «местью за Волынь, Организацию украинских националистов*, «Украинскую повстанческую армию»**, Галицию, Полесье и исторические земли».

РИА Новости уточняет, что также на сайте опубликована угроза: «Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего».

* Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).