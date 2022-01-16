В США заявили о готовности ответить России в случае «причастности к кибератаке на Украину»
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«Если окажется, что Россия совершает кибератаки против Украины... мы будем работать вместе с нашими союзниками, чтобы найти подходящий ответ», — сказал он в эфире CBS.
14 января сообщалось, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём текст с угрозами на украинском, польском и русском языках.
Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, ресурс украинского Минобразования и другие украинские государственные сайты.
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.