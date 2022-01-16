Песков отрицает причастность России к кибератакам на украинские сайты

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты.

Об этом пишет ТАСС.

«Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», — сказал Песков.

14 января сообщалось, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём текст с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что недавняя кибератака на сайты украинских министерств напоминает «старые добрые российские методы».

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк считает, что за кибератакой на сайты украинских госорганов стоит группировка UNC1151, якобы связанная с белорусскими спецслужбами.

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