Турецкие манёвры: как Анкара пытается включиться в урегулирование ситуации на востоке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили координацию действий в контексте ситуации вокруг Украины, подчеркнув важность кооперации в связи с «угрозой российской эскалации». Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. Кроме того, главы дипломатий в ходе беседы затронули возможности углубления сотрудничества в рамках НАТО. Эксперты отмечают, что Турция в последнее время активизировала попытки принять участие в решении украинского вопроса. Однако вряд ли Анкара собирается помогать Киеву, отмечают источники RT в украинских политических кругах.

Главы Госдепартамента США и МИД Турции Энтони Блинкен и Мевлют Чавушоглу во время телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины. С таким заявлением выступил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили важность дальнейшей координации действий в отношении угрозы эскалации Россией ситуации на Украине», — говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте Госдепа.

Помимо этого, стороны затронули возможности сотрудничества как на двусторонней основе, так и в качестве союзников по НАТО «для решения вопросов, вызывающих общую обеспокоенность».

Услуги посредника

Турция в последнее время демонстрирует повышенный интерес к украинской теме. Анкара уже не в первый раз предпринимает попытки стать участником переговоров для разрешения ситуации на востоке страны. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил о готовности выступить посредником между Киевом и Москвой.

«Наша позиция по ситуации на Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются… Турция готова к посредничеству», — цитировало Эрдогана 29 ноября 2021 года агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AP

© Turkish Presidency Pool

Предложение турецкого лидера тогда положительно оценили в Киеве. Как заявил в тот же день в комментарии «РБК-Украина» советник главы офиса президента Михаил Подоляк, на Банковой «приветствуют усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке».

О готовности Украины сотрудничать с Турцией по урегулированию конфликта тогда же заявил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Однако, как отметил в беседе с журналистами 29 ноября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве не видят необходимости в каких-либо посреднических усилиях по деэскалации напряжённости.

«Желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев», — подчеркнул Песков.

В том же ключе высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Важным шагом на этом направлении мог бы стать его (Эрдогана. — RT) вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец начать выполнять минские договорённости в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», — сказала дипломат на брифинге 1 декабря 2021 года.

При этом Захарова напомнила, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Однако сдержанная позиция Москвы не помешала Эрдогану повторить своё предложение позднее. Во время визита в Доху 8 декабря турецкий лидер ещё раз заявил о готовности внести «посильный вклад» в формирование каналов диалога с целью снижения напряжённости между Киевом и Москвой».

Как отмечают в офисе президента Украины, Владимир Зеленский турецкие инициативы воспринимает очень оптимистично, так как он считает, что ему удалось найти общий язык с Эрдоганом.

«Но не все в окружении Зеленского разделяют этот оптимизм. Турция хочет продемонстрировать свою значимость перед США и странами ЕС, но вряд ли Эрдоган поможет разрешить конфликт. И ещё вопрос, чьи интересы он будет отстаивать», — сказал источник RT в офисе президента.

Источник RT в партии «Слуга народа» также считает, что было бы наивно полагать, что Турции стала интересна Украина сама по себе, а не как инструмент для достижения собственных целей.

«Президент Турции хочет лишь воспользоваться открывшимися возможностями и усилить своё влияние в регионе, а не помогать Украине разбираться с проблемами», — считает собеседник RT.

О возможном посредничестве Турции во внутриукраинском конфликте в партии «Батькивщина» и вовсе высказались с иронией.

«Уже весь мир занимается украинскими проблемами — от Германии до США. А теперь ещё и Анкара хочет подключиться. Наивно полагать, что все они хотят защищать интересы Украины. Каждая страна преследует свои цели. Удивительно, но такие простые и, казалось бы, очевидные вещи приходится растолковывать руководству страны. Если Эрдоган радушно принял Зеленского и рассказал пару сплетен, это не значит, что он готов во всём помогать Украине», — считает источник RT в партии «Батькивщина».

Своя игра

По мнению экспертов, Турция пытается использовать украинскую ситуацию в своих интересах. Анкара не намерена, считают аналитики, выбирать какую-либо одну сторону, поэтому балансирует между Россией и Украиной.

«Турция не хочет давать ложных надежд кому-либо. Турки как бы предупреждают всех, что выстраивание контактов с одним из игроков вовсе не подразумевает автоматического отказа от сотрудничества с другими, даже если между этими партнёрами Анкары вражда или противоречия», — пояснил в интервью RT директор Центра изучения новой Турции, востоковед Юрий Мавашев.

Примером тому может служить позиция, которую Турция заняла в отношении новых санкций против России, активно обсуждаемых западными странами в контексте якобы готовящегося нападения РФ на Украину. В частности, на встрече глав МИД НАТО в Риге 1 декабря 2021 года Мевлют Чавушоглу заявил, что очередные рестрикции не помогут урегулировать конфликт в Донбассе.

«Вместо санкций, например, следует использовать действенные механизмы сдерживания. Никто не сможет помочь Украине или любой другой стране посредством одних лишь санкций», — процитировала Чавушоглу турецкая газета Daily Sabah.

Вместе с тем на заседании Академии международной безопасности 24 декабря турецкий министр выступил с заявлением, что Анкара не станет «игнорировать близкие отношения с Украиной из-за обширных связей с Россией».

Кроме того, Турция является одним из поставщиков военного оборудования для Украины. В частности, в 2019 году Киев подписал соглашение с Анкарой о закупке партии ударных беспилотников Bayraktar TB2. При этом агентство Bloomberg, ссылаясь на данные своих источников в турецкой компании, заявило в начале декабря 2021 года, что в настоящее время Анкара готовит для Киева по меньшей мере ещё две дюжины БПЛА.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2

Legion-Media

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Вместе с тем Россия ранее предупредила Турцию, что подобное вооружение может быть использовано украинскими властями для дестабилизации ситуации в регионе. Тем более что 26 октября Генштаб Вооружённых сил Украины отчитался о первом боевом применении турецкого беспилотника в Донбассе.

В Анкаре отвергают критику в свой адрес, заявляя, что, как только беспилотники попадают на Украину, они перестают быть турецкими.

«Хотя оно (вооружение. — RT) и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине... Турцию не за что винить в этой ситуации», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 31 октября 2021 года.

«Эксклюзивные отношения»

Опрошенные RT аналитики отмечают, что нынешний контакт Турции и США выгоден обеим сторонам. Вашингтон и Анкара заинтересованы в восстановлении отношений. При этом каждая страна преследует свои интересы.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, тема Украины позволяет сблизиться Анкаре и Вашингтону после разногласий из-за покупки Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 у России. Для Анкары этот разговор — повод продемонстрировать, что, несмотря на напряжённость в отношениях, она остаётся лояльным США партнёром.

«Можно даже говорить, что этот американо-турецкий формат по Украине означает выведение отношений двух стран на новый уровень. Это то, чего добивалась Анкара: эксклюзивные отношения с США, отдельный диалог в зоне Восточного Средиземноморья», — пояснил в беседе с RT Шаповалов.

Белый дом в Вашингтоне

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Юрий Мавашев считает, что в украинском вопросе Соединённые Штаты больше заинтересованы в Турции, чем она в них.

«В интересах Вашингтона, учитывая усиливающиеся роль и значение Турции во многих регионах мира, выстраивать тесные контакты с Анкарой. Тем более что Белому дому почти нечего предложить Турции на фоне исключения республики из программы по совместному производству F-35. Так что здесь уже турки используют американцев», — отметил он в интервью RT.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что Турция ведёт свою игру, пытаясь включиться в украинскую тему и надеясь использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах.

«Турция лавирует между несколькими центрами силы. Эта линия уже не раз доказала свою эффективность и оправдала себя в глазах турецкого истеблишмента. При этом Анкара стремится не допустить усиления одного из международных игроков в Черноморском регионе», — считает Мавашев.

И в данном случае, по словам эксперта, речь идёт не только о России, но и о Соединённых Штатах.

В свою очередь, Владимир Шаповалов напомнил, что интерес Турции к Украине объясняется идеей неоосманизма, которую всячески продвигают в Анкаре.

«Нынешнее руководство Турции вспоминает о том, что когда-то Чёрное море было османским, а южная часть Украины входила в состав Османской империи. В частности, речь идёт о Крыме, возвращение которого в состав РФ электорат Эрдогана воспринял с неудовольствием, так как полуостров и крымско-татарская диаспора там рассматривались как часть тюркского мира», — пояснил аналитик.

В связи с этим, считает Шаповалов, Киеву не стоит обольщаться насчёт истинных причин, по которым Анкара проявляет интерес к его делам.

«Турция в понимании Киева призвана заполнить вакуум силы, отсутствие реальных союзников. Однако я считаю, что это иллюзорная перспектива, так как Турция собирается Украину не защищать, а использовать для реализации своих великодержавных интересов», — резюмировал эксперт.