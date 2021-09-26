«То ведёт игру на сближение, то отдаляется»: почему Турция заявила о намерении купить у России дополнительные ЗРК С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении приобрести у России дополнительные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». По его словам, никто не может вмешиваться в планы страны и диктовать свои условия. Таким образом он дал оценку действиям США, которые недовольны сделкой между Москвой и Анкарой и настаивают на отказе последней от российского оружия. Вместе с тем эксперты предупреждают, что к громким словам турецкого лидера стоит относиться с осторожностью, ведь совсем недавно на Генассамблее ООН его риторика в адрес РФ была недружественной (речь шла о непризнании воссоединения Крыма к России). И теперь Эрдоган решил «смягчить негативную реакцию Москвы».

Анкара намерена закупить у Москвы дополнительные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что никто не имеет права вмешиваться в планы страны.

«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет в это вмешиваться. Мы единственные, кто может принимать такие решения... Конечно, конечно, да», — ответил политик на вопрос журналиста о вероятности новой сделки с Россией по приобретению ЗРК, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

По словам турецкого лидера, касательно этого вопроса он уже всё объяснил президенту Соединённых Штатов Джо Байдену. Эрдоган также напомнил о провале договорённостей с Вашингтоном в отношении закупки самолётов F-35, подчеркнув, что Анкара намеревалась приобрести их у США и даже уже заплатила $1,4 млрд, однако боевые машины так и не получила.

В пику Соединённым Штатам

Напомним, между Турцией и Соединёнными Штатами в январе 2007 года был подписан меморандум об участии Турции в производстве истребителей F-35. Анкара также брала на себя обязательство купить 100 американских боевых самолётов. Однако из-за того, что Турция приобрела российские С-400 и не стала от них отказываться, несмотря на требования США как основного партнёра по НАТО, сделка по самолётам была расторгнута. Вашингтон исключил Анкару из программы создания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и ввёл против неё санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

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Тогда, напомнил американским журналистам Реджеп Тайип Эрдоган, Турция запросила у Соединённых Штатов системы противовоздушной обороны Patriot. Однако также их не получила.

«Вы не даёте мне Patriot, и я, возможно, приобрету оборонные системы у других стран. Никто не может в это вмешиваться», — заявил турецкий лидер. При этом он добавил, что встретил понимание своих действий со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В итоге Эрдоган заявил о приоритетности интересов своей страны даже в условиях, когда из-за ситуации с «Триумфами» США теперь не смогут доверять Анкаре.

«Кто разделит риски для нашей безопасности? Каким образом мы примем необходимые меры в свете рисков в сфере безопасности? Будем ли мы ожидать поставок оборонных систем из тех стран, которые их нам не дают?» — сказал Эрдоган.

Ведь, по словам политика, у него нет уверенности в том, что однажды таким же образом не будут аннулированы договорённости с США по другому американскому истребителю — F-16, который стоит на вооружении Турции.

«Может быть, США не будут продолжать программу F-16. У меня нет гарантий, что США продолжат поставки F-16. Если это прекратится, мы будем вынуждены принять иные меры», — подчеркнул Эрдоган.

Истребители F-16 на вооружении Турции

© AP Photo / Selcan Hacaoglu

Напомним, договор на поставку ЗРК С-400 «Триумф» был заключён между Россией и Турцией в 2017 году. Сумма сделки составила $2,5 млрд, из которых 45% Анкара заплатила авансом, а остальные средства были предоставлены российской стороной в виде кредита. Россия выполнила все свои обязательства по поставке компонентов ЗРК к осени 2019 года.

Как ранее подчеркнул глава Минобороны Турции Хулуси Акар, пока только Россия смогла удовлетворить потребности Турции в технике такого типа. Он также пояснил, что «Триумф» будет использоваться «независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО».

Вместе с тем, по словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, в настоящее время между Москвой и Анкарой ведутся переговоры о заключении второго контракта на поставку Турции российских С-400. Как отметил Михеев, финальная сделка по «Триумфам», вероятнее всего, будет заключена до конца нынешнего года.

Игра на противоречиях

Между тем наряду с многообещающими заявлениями о закупке российских вооружений президент Турции периодически делает и недружественные выпады в адрес Москвы. В частности, на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Эрдоган поднял тему принадлежности Крыма, отказавшись признавать его присоединение к России.

«Мы придаём большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, присоединение которого мы не признаём», — заявил президент Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Eduardo Munoz

Категорическое несогласие Кремля с позицией Анкары высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выразив сожаление, что такие заявления звучат в преддверии встречи двух глав государств, которая должна состояться 29 сентября.

«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента (Турции. — RT) в Российскую Федерацию. Всё-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами», — цитирует Пескова ТАСС.

В связи с этим эксперты полагают, что новые заявления Реджепа Тайипа Эрдогана по закупке дополнительных «Триумфов» были сделаны с целью сгладить жёсткость его высказываний на Генассамблее ООН.

«Эрдоган хочет смягчить явно не просчитанную им ранее негативную реакцию Москвы на заявление по Крыму и по Северному Причерноморью. Эрдоган эти заявления делал в рамках своей обычной торговли, обозначал новую торговую позицию. Но, видимо, не рассчитал возможную негативную реакцию Москвы, которая оказалась довольно жёсткой. Поэтому теперь пытается немного отыграть назад, демонстрируя, что он друг и партнёр Кремля», — сказал в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Кроме того, по словам аналитика, в интересе Турции к российскому ПВО есть прагматический аспект.

«Ведь Анкара закупает системы, ключ к которым находится не у США и которые в случае обострения с ними отношений не отключатся в мгновение ока», — пояснил Евстафьев.

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В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин напомнил, что двойственность политики традиционна для Турции.

«Анкара постоянно то ведёт игру на сближение с Россией и отдаление от Запада, когда мнение Эрдогана в чём-то расходится с мнением США, то отдаляется от Москвы, когда по каким-то проблемам его не устраивает мнение российского руководства», — отметил эксперт в беседе с RT.

Между тем директор Центра изучения новой Турции востоковед Юрий Мавашев обратил внимание на то, что позицию по дополнительным С-400 Эрдоган изложил в интервью американскому телеканалу, что можно интерпретировать как обращение к Белому дому.

«Это заявление следует расценивать как месседж Вашингтону. Турецкая сторона делает немало для того, чтобы её воспринимали в мире всерьёз — как отдельного, самостоятельного игрока. В этой связи в Анкаре придают значение военно-техническому сотрудничеству с Россией, поскольку за счёт него Турция повышает свой авторитет на международной арене», — сказал Мавашев в комментарии RT.

Белый дом

© AP Photo / Patrick Semansky

Однако, как отметил Дмитрий Евстафьев, Москве стоит с оглядкой воспринимать обещания турецкого президента, так как он может пренебречь своими обязательствами, если те же США вдруг смягчат требования в отношении Турции.

«Не исключаю, что Эрдоган, ни секунды не задумываясь, может отвернуться от России, если последует более выгодное предложение от США. Но другой вопрос, что чем дальше, тем эти условия должны быть более выгодными для него. Времена, когда его можно было перекупить задёшево, ушли ещё год назад. Сейчас его можно перекупить только задорого, и это должны быть сверхвыгодные условия», — считает аналитик.

С ним согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Турция претендует на статус региональной сверхдержавы, поэтому пытается вести свою политическую игру.

«Не исключено, что Турция в случае выгодных условий со стороны США может отвернуться от России», — добавил Брутер.