Турция получила первый американский истребитель F-35

В американском штате Техас на предприятии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin прошла церемония передачи Турции первого самолёта F-35A. Об этом информирует Anadolu.

В мероприятии участвовали представители Управления оборонной промышленности Турции, руководство Lockheed Martin и турецких компаний, которые задействованы в программе создания F-35.

Отмечается, что Турция заключила контракт по поставкам первой партии из 30 истребителей. В общей сложности Военно-воздушные силы Турции намерены принять на вооружение 100 таких самолётов.

Первый турецкий F-35 будет находиться на авиабазе в Аризоне и использоваться для подготовки пилотов.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты передадут Турции первые истребители-бомбардировщики F-35.