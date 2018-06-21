Турция получила первый американский истребитель F-35
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В мероприятии участвовали представители Управления оборонной промышленности Турции, руководство Lockheed Martin и турецких компаний, которые задействованы в программе создания F-35.
Отмечается, что Турция заключила контракт по поставкам первой партии из 30 истребителей. В общей сложности Военно-воздушные силы Турции намерены принять на вооружение 100 таких самолётов.
Первый турецкий F-35 будет находиться на авиабазе в Аризоне и использоваться для подготовки пилотов.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты передадут Турции первые истребители-бомбардировщики F-35.