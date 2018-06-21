Турция получила первый американский истребитель F-35

Короткая ссылка
В американском штате Техас на предприятии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin прошла церемония передачи Турции первого самолёта F-35A. Об этом информирует Anadolu.
Турция получила первый американский истребитель F-35
  • © Lockheed Martin-File-Jinipix
  • globallookpress.com

В мероприятии участвовали представители Управления оборонной промышленности Турции, руководство Lockheed Martin и турецких компаний, которые задействованы в программе создания F-35.

Отмечается, что Турция заключила контракт по поставкам первой партии из 30 истребителей. В общей сложности Военно-воздушные силы Турции намерены принять на вооружение 100 таких самолётов.

Первый турецкий F-35 будет находиться на авиабазе в Аризоне и использоваться для подготовки пилотов.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты передадут Турции первые истребители-бомбардировщики F-35.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить