«Прагматичный курс»: как Турция планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Россией

Анкара подтвердила готовность заключить сделку на покупку ещё одного полка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в «Рособоронэкспорте» сообщили, что контракт должен быть подписан до конца года. Это будет уже второе соглашение на поставку С-400 — первое было заключено в 2017 году на сумму $2,5 млрд. Эрдоган также сообщил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным «много инициатив в оборонной и других сферах». Как считают эксперты, Анкара в ближайшее время может закупить и другие виды российской военной техники.

Президент Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обязательно купит у Москвы вторую партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».

«У нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк (С-400. — RT)», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, что у Анкары и Москвы, помимо С-400, «много инициатив в оборонной и других сферах». По его словам, данные вопросы войдут в повестку дня грядущей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Дату переговоров Эрдоган не уточнил.

«Так что в повестке разные альтернативы. Например, мы использовали их самолёты Ильюшина (имеются в виду амфибии Бе-200. — RT) для тушения пожаров. Это мы обсуждали (c Владимиром Путиным. — RT) по телефону. Во время моей поездки в Россию мы это всё обсудим», — отметил Эрдоган.

Под угрозой санкций

Напомним, 23 августа глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил агентству Интерфакс, что до конца года ожидается заключение финальной сделки на поставку Турции дополнительной партии «Триумфов».

«Что касается комплекса С-400, консультации продолжаются. Я думаю, что уже на завершающем этапе и в ближайшее время мы приступим с партнёрами к оформлению и подписанию контракта», — сказал Михеев.

Ожидается, что в новом соглашении будет предусмотрен «опцион на технологическое сотрудничество», который даст Турции возможность частично локализовать производство некоторых комплектующих ЗРК.

Первый контракт на поставку Анкаре полка С-400 был заключён в 2017 году. Его сумма составила $2,5 млрд. По условиям соглашения Турция заплатила авансом 45% от общей стоимости, остальные деньги Москва предоставила в виде кредита. Обязательство по сделке Россия выполнила в конце 2019 года.

«Триумф» считается одним из лучших в мире ЗРК дальнего радиуса действия. С-400 был разработан концерном «Алмаз-Антей» для обороны важнейших стратегических объектов от массированного воздушного нападения противника. Система способна уничтожать все аэродинамические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, включая авиацию и ракеты.

Российский комплекс в зависимости от метеоусловий может обнаруживать воздушные объекты на расстоянии до 600 км. Дальность поражения целей «Триумфом» составляет от 1 до 200—250 км. В войска С-400 поставляется полковыми комплектами.

«Аналогов С-400 по соотношению цены и эффективности в мире нет. Похожие зенитные системы продвигают США, но это довольно дорогое оружие. Я думаю, что новая сделка будет заключена. Турки испытали закупленные дивизионы и убедились в больших возможностях С-400. Вполне логично, что они хотят купить ещё один полк», — пояснил в беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

Доставка элементов С-400 в Турции

AFP

© TURKISH DEFENCE MINISTRY

В свою очередь, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что грядущая покупка второй партии «Триумфов» продиктована стремлением Турции надёжно прикрыть стратегические объекты страны.

«С-400 сопрягается в другими средствами ПВО, и Турция, как и Россия, формирует систему эшелонированной противовоздушной обороны, в которой С-400 является ключевым элементом. Однако для реализации этой цели одного полка российских ЗРК недостаточно», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Между тем первый контракт по покупке российских ЗРК и намерение Анкары заключить вторую сделку вызвало серьёзное недовольство Соединённых Штатов. В ответ США вычеркнули Турцию из списка участников программы производства истребителя пятого поколения F-35 и ввели санкции.

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После смены администрации в Вашингтоне продолжили требовать от союзника по НАТО отказаться от закупленных «Триумфов» и не подписывать новый контракт. В марте в интервью газете Yeni Şafak посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд сообщил, что поставка Турции второго полка С-400 «будет иметь серьёзные последствия».

В июле замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пригрозила Анкаре новым пакетом ограничительных мер в рамках закона CAATSA (закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).

«Мы продолжаем возражать против покупки и развёртывания Турцией российской системы ПВО С-400. Мы ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции в рамках CAATSA», — сказала Нуланд.

Однако власти Турции неоднократно подчёркивали, что позиция по «Триумфам» и другим аспектам военно-технического сотрудничества с РФ останется неизменной. В частности, об этом на полях саммита НАТО в Брюсселе в ходе встречи с президентом США Джо Байденом заявил Эрдоган.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, Вашингтон и другие западные государства раздражает независимая внешняя политика Анкары. Интенсивное военно-техническое сотрудничество с Россией воспринимается остальными странами Североатлантического альянса как «отступничество» от общих целей, в числе которых ослабление Москвы на геополитической арене и борьба с её лидирующими позициями на мировом оружейном рынке.

«Турция долгие годы была ориентирована на закупку американской военной техники, но ситуация резко изменилась. Во-первых, Анкара совершила значительный прогресс в развитии собственной оборонки, а во-вторых, начала сотрудничать с Москвой. Конечно, это вызывает раздражение и приводит к конкретным мерам по противодействию», — отметил Литовкин.

Как полагает эксперт, в Вашингтоне отказываются воспринимать Турцию как суверенное государство, действующее в собственных национальных интересах и готовое развивать партнёрские отношения с государствами, не входящими в НАТО.

Пусковая установка ЗРК С-400

AFP

© Alexander NEMENOV

Аналогичную мысль высказал и Козюлин. По его словам, Западу невыгодна нынешняя политика Анкары.

«Многие говорят, что Турция при Эрдогане стала чрезмерно амбициозной. Возможно, это так, но, на мой взгляд, очевидно, что в целом Анкара проводит прагматичный курс, особенно наладив отношения с Россией. Такое положение дел не устраивает НАТО», — добавил Козюлин.

«Интересные направления»

Аналитики считают, что у Москвы и Анкары большой потенциал для сотрудничества, наиболее перспективная сфера которого — авиация. В марте пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова сообщила журналистам о готовности начать с Анкарой переговоры по поставкам истребителей Су-35 и самолётов пятого поколения Су-57.

«Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолёты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу», — отметила Решетникова.

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Также Москва рассматривает возможность подключиться к реализации проекта создания турецкого истребителя пятого поколения TF-X. Напомним, что ранее Анкара в качестве основного зарубежного партнёра выбрала британскую BAE Systems.

25 августа директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в ходе пресс-брифинга заявил, что Москва готова «оказывать технологическое содействие» по этому вопросу. Он добавил, что в настоящее время по возможному сотрудничеству по проекту TF-X Россия проводит с Анкарой консультации на уровне профильных групп.

«Здесь есть интересные направления, где мы могли бы оказывать технологическое содействие с учётом того опыта, которым обладают наши специалисты в разработке и производстве авиационной техники. И мы готовы делиться с турецкими партнёрами нашими наработками», — сказал Шугаев.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский истребитель Су-57

РИА Новости

© Сергей Гунеев

По мнению Дмитрия Литовкина, Анкаре импонирует готовность Москвы делиться технологиями, которые Турции по-прежнему недоступны, в том числе по причине политики западных государств, которые нередко отказывали ей в поставках необходимых систем и агрегатов.

«Тот уровень военных технологий, который есть у России, на сегодняшний день для Турции пока недоступен. И, насколько я понимаю, Москва готова на определённых политических и коммерческих условиях, не в ущерб себе, помочь туркам», — рассуждает Литовкин.

Вадим Козюлин также полагает, что Турцию «подкупает» большая открытость России в сфере военно-технического сотрудничества. Эксперт не исключает, что Анкара в ближайшее время пойдёт на «радикальные» с точки зрения Запада шаги, закупив не только авиатехнику.