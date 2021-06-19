Эрдоган приветствовал решение России возобновить авиасообщение с Турцией
- РИА Новости
Трансляция выступления государственного лидера в Анталье велась в аккаунте Эрдогана в Twitter.
«С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран. Решение России мы оцениваем позитивно», — сказал он, добавив, что возобновление авиасообщения с Россией было итогом успешных дипломатических контактов и работы ведомств.
Российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила о решении Оперштаба о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.
С 25 июня «Аэрофлот» запускает новые рейсы из Москвы в Турцию.