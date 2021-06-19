«Аэрофлот» запустит новые рейсы из Москвы в Турцию

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запускает с 25 июня новые рейсы из Москвы в Турцию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании Михаила Дёмина.

«Аэрофлот» открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул — увеличение до двух рейсов в день, Анталья — один рейс в день, Бодрум — один рейс в день, Даламан — один рейс в день», — сказал он.

В настоящее время российская авиакомпания выполняет два рейса в неделю из Москвы в Стамбул.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня. Соответствующее решение было принято по итогам заседания оперштаба «с учётом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».