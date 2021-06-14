Эрдоган рассказал о позиции Турции по C-400

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом на полях саммита НАТО заявил о неизменности позиции Турции по C-400.
Эрдоган рассказал о позиции Турции по C-400
  • Reuters

«Позиция Турции по поставкам С-400 остаётся неизменной: какой была, такой и остаётся», — цитирует агентство Anadolu заявление Эрдогана.

Он отметил, что «это же касается и программы F-35».

«Мы договорились (с президентом США Джо Байденом. — RT) эффективно и на регулярной основе использовать каналы прямого диалога, как и подобает двум союзникам и стратегическим партнёрам», — сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил о возрастании роли НАТО для мировой безопасности.

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