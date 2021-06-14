Эрдоган рассказал о позиции Турции по C-400
- Reuters
«Позиция Турции по поставкам С-400 остаётся неизменной: какой была, такой и остаётся», — цитирует агентство Anadolu заявление Эрдогана.
Он отметил, что «это же касается и программы F-35».
«Мы договорились (с президентом США Джо Байденом. — RT) эффективно и на регулярной основе использовать каналы прямого диалога, как и подобает двум союзникам и стратегическим партнёрам», — сказал турецкий лидер.
Ранее Эрдоган заявил о возрастании роли НАТО для мировой безопасности.