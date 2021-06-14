Эрдоган заявил о возрастании роли НАТО для мировой безопасности
- Reuters
«На сегодняшний день блок НАТО играет важную роль в вопросе обеспечения стабильности на международном уровне», — цитирует агентство заявление Эрдогана, сделанное в ходе саммита НАТО.
Он добавил, что ответственность Североатлантического альянса как определяющего фактора безопасности возрастает.
Эрдоган также отметил, что договорился с американским президентом Джо Байденом об активном использовании каналов для поддержки диалога между Турцией и США.
Ранее Турция и США обсудили военное сотрудничество.