Эрдоган заявил о возрастании роли НАТО для мировой безопасности

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о возрастающей роли НАТО на фоне вызовов для глобальной безопасности. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Эрдоган заявил о возрастании роли НАТО для мировой безопасности
  • Reuters

«На сегодняшний день блок НАТО играет важную роль в вопросе обеспечения стабильности на международном уровне», — цитирует агентство заявление Эрдогана, сделанное в ходе саммита НАТО.

Он добавил, что ответственность Североатлантического альянса как определяющего фактора безопасности возрастает.

Эрдоган также отметил, что договорился с американским президентом Джо Байденом об активном использовании каналов для поддержки диалога между Турцией и США.

Ранее Турция и США обсудили военное сотрудничество.

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