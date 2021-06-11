Турция и США обсудили военное сотрудничество

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил двустороннее военное сотрудничество.

«Министр подчеркнул давние отношения между США и Турцией в сфере обороны», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Остин отметил, что ждёт встречи с турецким коллегой на саммите НАТО 14 июня.

Также стороны затронули в разговоре региональные вопросы.

Ранее стало известно, что в рамках саммита НАТО президент Соединённых Штатов Джо Байден обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуации в Сирии, Иране, Афганистане, Нагорном Карабахе и Средиземноморье.