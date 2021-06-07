Байден назвал темы переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО

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В рамках саммита НАТО президент Соединённых Штатов Джо Байден обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуации в Сирии, Иране, Афганистане, Нагорном Карабахе и Средиземноморье.
Байден назвал темы переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО
  • Reuters

«Перед ними (президентами обеих стран. — RT) стоит широкая повестка — проблемы в регионе, в Восточном Средиземноморье, Сирии, Иран, Нагорный Карабах и, конечно, роль, которую Турция будет играть в переговорах и дипломатии в отношении Афганистана», — цитирует РИА Новости слова советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Отмечается, что среди тем обсуждений также назначено решение существенных разногласия между США и Турцией, например в вопросе прав человека и других.

Ранее стало известно, что Байден во время зарубежного тура встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и Эрдоганом.

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