Байден назвал темы переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО

В рамках саммита НАТО президент Соединённых Штатов Джо Байден обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуации в Сирии, Иране, Афганистане, Нагорном Карабахе и Средиземноморье.

«Перед ними (президентами обеих стран. — RT) стоит широкая повестка — проблемы в регионе, в Восточном Средиземноморье, Сирии, Иран, Нагорный Карабах и, конечно, роль, которую Турция будет играть в переговорах и дипломатии в отношении Афганистана», — цитирует РИА Новости слова советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Отмечается, что среди тем обсуждений также назначено решение существенных разногласия между США и Турцией, например в вопросе прав человека и других.

Ранее стало известно, что Байден во время зарубежного тура встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и Эрдоганом.