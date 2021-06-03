Байден во время зарубежного тура встретится с Джонсоном и Эрдоганом

Американский президент Джо Байден в рамках своей первой зарубежной поездки на посту президента США 10 июня встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а 14 июня — с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщили в Белом доме.

Кроме того, во время тура он посетит Бельгию, где примет участие в саммите НАТО, а затем отправится в Швейцарию, где 16 июня проведёт двусторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Елизавета II встретится с Джо Байденом и его супругой 13 июня в Виндзорском замке.

Также в Швейцарии не исключили, что воздушное пространство над Женевой может быть закрыто для гражданской авиации на время встречи президентов России и США 16 июня.