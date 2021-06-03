Байден во время зарубежного тура встретится с Джонсоном и Эрдоганом
- Reuters
Об этом сообщили в Белом доме.
Кроме того, во время тура он посетит Бельгию, где примет участие в саммите НАТО, а затем отправится в Швейцарию, где 16 июня проведёт двусторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что Елизавета II встретится с Джо Байденом и его супругой 13 июня в Виндзорском замке.
Также в Швейцарии не исключили, что воздушное пространство над Женевой может быть закрыто для гражданской авиации на время встречи президентов России и США 16 июня.