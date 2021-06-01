В Швейцарии допустили закрытие неба на время встречи Путина и Байдена

Воздушное пространство над Женевой может быть закрыто для гражданской авиации на время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня.

Официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренц Фришкнехт отметил, что на данный момент ведётся подготовка к наблюдению за воздушным пространством.

«В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию. Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развёртывание боевых самолётов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии саммита заявил, что в Кремле не стали бы говорить о «перезагрузке» отношений Москвы и Вашингтона.