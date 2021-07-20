Турция готова управлять аэропортом Кабула при выполнении США ряда условий

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Турция готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если об этом удастся договориться с США, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция готова управлять аэропортом Кабула при выполнении США ряда условий
  • Reuters

«Если наши условия будут выполнены, Турция возьмёт на себя управление аэропортом (имени Хамида Карзая) в Кабуле», — приводит его слова агентство Anadolu.

Президент подчеркнул, что Афганистан переживает «новый период», там находятся «три игрока: НАТО, Америка и Турция».

«США приняли решение уйти и захотели, чтобы мы управляли аэропортом, которым мы и так уже 20 лет управляем. Мы положительно смотрим на эту ситуацию, но у нас при этом есть свои условия», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

По словам главы государства, одним из условий станет то, что США будут на стороне Турции в дипломатических переговорах.

«Второе: по возможностям логистики они мобилизуются для нас. Ресурсы, которые там находятся, должны быть переданы Турции. Кроме этого, есть проблемы финансовые, административные. США должны поддержать Турцию и в этих вопросах», — добавил турецкий лидер.

13 июля «Талибан»* предупредил Турцию о недопустимости размещения её военных в Афганистане после того, как Анкара предложила обеспечить безопасность аэропорта Кабула на фоне вывода войск США из республики.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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