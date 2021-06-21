«Вести свою игру»: что стоит за планами Турции сохранить военное присутствие в Афганистане после вывода американских сил

Главы оборонных ведомств США и Турции Ллойд Остин и Хулуси Акар обсудили сохранение обоюдного дипломатического присутствия в Афганистане, а также двустороннее сотрудничество. Ранее президенты Соединённых Штатов и Турции договорились, что после вывода американского контингента Анкара оставит своих военных в афганской столице. Эти силы будут заняты охраной кабульского аэропорта. Талибы* уже раскритиковали подобные намерения, однако выразили надежду на «тесные» связи с республикой после смены правительства в Афганистане. По мнению экспертов, планы Анкары объясняются решением собственных геополитических задач и возможным смягчением турецко-американских отношений.

Министры обороны США и Турции обсудили двустороннее сотрудничество и вопрос дипломатического присутствия обоих государств в Афганистане. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

«Сегодня министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром двустороннее сотрудничество и сохранение дипломатического присутствия стран в Афганистане», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Остин «подтвердил важность давних отношений между США и Турцией в области обороны» и поблагодарил турецкого министра за «продолжающееся общение и сотрудничество по вопросам мира и безопасности».

Главы оборонных ведомств США и Турции Ллойд Остин и Хулуси Акар

© Turkish National Defense Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Афганская проблематика обсуждалась и во время недавних переговоров на высшем уровне между президентами США и Турции Джо Байденом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы двух стран договорились, что после вывода из Афганистана американских войск турецкая сторона возьмёт на себя главную роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула. Об этом журналистам рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Лидеры (США и Турции. — RT) чётко заявили о своей приверженности идее того, что Турция будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности международного аэропорта (Кабула. — RT) имени Хамида Карзая, и сейчас мы работаем над тем, как этого добиться», — сообщил Салливан.

Он также прокомментировал прозвучавшее ранее заявление движения «Талибан»*, в котором радикалы осудили планы Анкары сохранить свой военный контингент в Афганистане.

«Разумеется, мы серьёзно относимся к опасениям по поводу возможных атак со стороны «Талибана» или других элементов в Афганистане на западный или международный контингент... Мы не считаем, что публичные заявления талибов должны или будут препятствовать усилиям, предпринимаемым сейчас для обеспечения безопасности», — заявил Салливан.

«Тесные и тёплые отношения»

По словам директора Центра изучения новой Турции Юрия Мавашева, дискуссия о том, что турецкие силы могут остаться в Афганистане после вывода американского контингента, ведётся давно.

«Переговоры на этот счёт были начаты ещё при Трампе. Речь идёт именно об обеспечении безопасности кабульского аэропорта», — пояснил эксперт.

О планах Анкары взять на себя охрану столичного аэропорта после вывода из Афганистана американского военного контингента в начале июня 2021 года сообщил и министр обороны Турции Хулуси Акар. При этом глава турецкого оборонного ведомства добавил, что дальнейшие действия Турции в этом вопросе зависят от поддержки союзников.

Афганские талибы

© REUTERS/Parwiz

«В зависимости от соблюдения некоторых условий мы намерены сохранить наше присутствие в Афганистане. Наши условия предполагают оказание нам политической, финансовой и материально-технической поддержки. Если они будут выполнены, мы можем остаться в международном аэропорту имени Хамида Карзая», — цитирует Акара агентство Reuters.

Движение «Талибан» раскритиковало инициативу Анкары. Как заявил агентству Reuters представитель талибов Сухайль Шахин, Турция является членом НАТО, поэтому должна придерживаться условий договора, подписанного талибами с США, и турецкие вооружённые силы должны покинуть Афганистан.

«На протяжении последних двадцати лет Турция была частью сил НАТО, поэтому на основании соглашения, подписанного нами с США 29 февраля 2020 года, Анкара должна вывести свои войска из Афганистана», — заявил он.

После ухода из страны американского военного контингента «Талибан» рассчитывает вернуться к власти в Афганистане и выстраивать партнёрские отношения с региональными державами, поэтому в будущем надеется на взаимопонимание с Турцией. В своём заявлении Сухайль Шахин назвал республику «великой исламской страной» и напомнил о давних афгано-турецких отношениях.

Также по теме «Неблагоприятная почва для сотрудничества»: как могут измениться отношения Турции и США при Байдене Глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал будущие американские власти пересмотреть решение о санкциях, которые США ввели в отношении...

«После установления в стране (в Афганистане. — RT) нового исламского правительства мы надеемся, что нам удастся поддерживать с ней (Турцией. — RT) тесные и тёплые отношения», — добавил он.

Позиция талибов не вызвала удивления у экспертов.

«В этом заявлении нет ничего нового. Талибы выступают категорически против любой формы интервенции, от кого бы она ни исходила», — пояснил Юрий Мавашев.

Напомним, в конце февраля 2020 года администрация Дональда Трампа и «Талибан» заключили сделку. Согласно документу США обязались вывести из Афганистана свой контингент при условии, что талибы не будут использовать территорию страны для действий, которые могут представлять угрозу безопасности Америки и её союзников.

Изначально речь шла о выводе войск за 14 месяцев, однако администрация Джо Байдена продлила этот срок до 11 сентября 2021 года. Таким образом, в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года должна завершиться самая долгая в истории США зарубежная военная кампания.

При этом, хотя коалиции во главе с США и удалось свергнуть правительство талибов, движение сохранило огромное влияние в стране: по оценкам российских дипломатов, к моменту подписания соглашения «Талибан» контролировал не менее 50% афганских территорий.

По мнению директора Аналитического центра МГИМО Андрея Казанцева, администрация Джо Байдена не стала пересматривать заключённую Трампом сделку с талибами, поскольку Центральная Азия уже не находится в фокусе внимания американской внешней политики.

Операция коалиции во главе с США в Афганистане

Reuters

© U.S. Air Force/Tech. Sgt. Gregory Brook

«Администрация Байдена возвращается к курсу Барака Обамы — речь идёт о том, чтобы сосредоточить все усилия на Индо-Тихоокеанском регионе. При этом активность в других регионах, включая Центральную Азию, планируется урезать. Однако США не заинтересованы в том, чтобы после выхода американских войск из Афганистана официальное правительство страны сразу бы рухнуло. Поэтому место США должны занять силы, которые вместо них будут наводить порядок. И сотрудничество с Турцией стало бы решением многих проблем», — пояснил эксперт в комментарии RT.

В свою очередь, Юрий Мавашев сомневается, что, оставаясь в регионе, Анкара тем самым идёт на уступки Вашингтону.

«Вряд ли это жест доброй воли со стороны турецкого руководства, поскольку Вашингтон и без Турции в любом случае решил бы вопрос об эвакуации своего контингента. Просто Анкара понимает, что ей вполне по силам сохранить своих военных в Афганистане, и готова сделать это», — пояснил эксперт.

Региональное влияние





Интерес Анкары к ситуации в Афганистане базируется на давней истории афганско-турецких отношений. Именно Афганистан в начале XX века стал одной из первых стран, признавших молодую Турецкую Республику. Со своей стороны, Анкара почти до середины 1960-х годов оказывала Афганистану гуманитарную и техническую помощь, а также помогала в сферах медицинского, юридического и военного образования.

После 2001 года Турция продолжила оказывать помощь Афганистану в рамках своего внешнеполитического курса. Так, согласно резолюции №1386 СБ ООН от 20 декабря 2001 года Анкара вступила в созданные Международные силы содействия безопасности (МССБ) в Афганистане. При этом турецкая сторона выдвинула условие, что её военные не будут принимать участие в боевых операциях. Благодаря этому от рук турецких военнослужащих не погиб ни один афганский гражданин. Турецкая активность была ограничена и территориально — зоной турецкой ответственности был Кабул и его окрестности. Кроме того, в 2006 году по просьбе президента Афганистана (тогда этот пост занимал Хамид Карзай) Турция сформировала в республике свою КВП — команду по восстановлению провинций.

Аэропорт Кабула

globallookpress.com

© Mohammad Jawad

При этом Турция не забывала и о своих интересах, развивая деловое сотрудничество с Афганистаном. К примеру, по состоянию на осень 2015 года в стране было зарегистрировано 127 турецких компаний, большая часть которых занималась строительством.

Как пояснил Андрей Казанцев, сейчас Анкара старается проводить экспансионистскую политику, особенно в Центральной Азии, где располагаются тюркоязычные страны.

«Турция пытается найти точки, где она могла бы легко расширить своё внешнеполитическое влияние. К тому же у Турции сейчас непросто складываются отношения с партнёрами по НАТО, турецкое руководство ищет возможность показать свою полезность США», — считает эксперт.

Напомним, решение турецких властей приобрести у России комплексы ЗРК С-400 «Триумф» вызвало серьёзное недовольство Вашингтона. Турция даже была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35, хотя турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие. Однако, несмотря на давление со стороны США, турецкая сторона не отказалась от российских ЗРК.

По словам Андрея Казанцева, планы Анкары приветствует официальный Кабул, но не одобряет движение «Талибан», которое нацелено на свержение действующей власти.

Также по теме «Пример того, как выглядят последствия «демократизации»: Лавров о ситуации в Афганистане Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Доху провёл трёхсторонние переговоры со своим турецким коллегой...

«Пока сложно сказать, смогут ли Вашингтон и Анкара реализовать этот план и оставить турецкие силы в Афганистане. Есть риск, что в таком случае Турции придётся столкнуться с талибами и вступить с ними в вооружённый конфликт. И скорее всего, если турецкие военные будут присутствовать в Кабуле всерьёз, а не просто в качестве временной охраны, они будут использовать поддержку каких-то сил внутри Афганистана. Тем более что у Турции прежде были тесные контакты, к примеру, с местной узбекской общиной», — считает эксперт.

В свою очередь, Юрий Мавашев напомнил, что Афганистан всегда имел особое значение для Турции.

«Та страна, которая обладает «ключами» от Афганистана, получает доступ в Южную и Центральную Азию. А мотивы у Турции те же, что и всегда: доминирование, попытка стать региональным центром силы. Да, присутствие турецких сил в Кабуле выгодно США — Вашингтон и НАТО сохранят возможность хотя бы как-то контролировать ситуацию. По крайней мере, так полагают в Белом доме. На практике же Турция будет вести свою игру», — подытожил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.