Дополнительное время: почему администрация Байдена может отсрочить вывод американских войск из Афганистана

Американские войска вряд ли успеют покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, как это было установлено договором с талибами*, заключённым администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщил председатель комитета по вооружённым силам нижней палаты конгресса США Адам Смит. В свою очередь, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден ещё не принял окончательного решения о выводе американского контингента из Афганистана. По мнению экспертов, новая администрация Белого дома рассчитывает на пересмотр договорённостей с талибами, чтобы сохранить своё военное присутствие в Афганистане и на Ближнем Востоке в целом.

США вряд ли успеют вывести свои войска из Афганистана до 1 мая 2021 года, как того требует соглашение Вашингтона с радикальным движением «Талибан»*, заключённое администрацией президента Трампа. Об этом заявил глава комитета по вооружённым силам палаты представителей Адам Смит.

По его словам, он обсуждал вопрос о выводе американского контингента из Афганистана с советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

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«Думаю, все понимают, что, с точки зрения логистики, 1 мая — это слишком скоро. У нас... около 3,5 тыс. военнослужащих в Афганистане. У наших союзников — примерно 7 тыс. Невозможно вывести больше 10 тыс. солдат всего за шесть недель», — приводит Reuters слова Смита.

Демократ добавил, что сейчас задача администрации номер один — обсудить с талибами возможность немного продлить пребывание войск возглавляемой США коалиции.

«Администрация Байдена хочет договориться о переносе срока на дату после 1 мая и по крайней мере изучить возможность (остаться. — RT): может, «Талибан» передумал, раз они... воюют с ИГИЛ** почти столько же, сколько с афганским правительством», — пояснил Смит.

При этом конгрессмен усомнился в том, что талибы могут согласиться на предложение Белого дома пересмотреть сроки пребывания американских войск в Афганистане.

Пересмотр соглашений

Напомним, на днях советник Байдена по нацбезопасности заявил, что глава государства ещё не принял окончательного решения по выводу войск из Афганистана.

«Президент полностью и решительно настроен сделать так, чтобы вывод войск был безопасным и происходил с соблюдением порядка. Если он в итоге примет такое решение. Однако решения ещё нет. Когда у него на руках будут все факты, президент всё изучит и примет решение, в основе которого будут лежать интересы национальной безопасности США», — заявил Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

С аналогичным заявлением выступил и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Перед своим первым визитом в Афганистан он также сообщил журналистам, что решение о выводе военных из этой страны остаётся за Байденом.

А сам 46-й президент США в ходе своей первой пресс-конференции заявил, что Вашингтону «будет трудно» вывести свои подразделения к 1 мая. По его словам, это обусловлено «тактическими соображениями», и США намерены консультироваться со своими союзниками по вопросу завершения конфликта.

Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Афганистан

Reuters

© Presidential Palace

В конце января официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что новое руководство ведомства намерено пересмотреть и дать собственную оценку решениям администрации Трампа сократить численность дислоцированных за рубежом американских войск.

Кирби тогда заявил, что «Талибан» не выполнил своих обязательств в рамках соглашения с Вашингтоном.

«Если они (талибы. — RT) не выполняют своих обязательств по отказу от терроризма и прекращению ожесточённых нападений на афганские силы национальной безопасности, а тем самым и на афганский народ, очень трудно наметить определённый путь к урегулированию посредством переговоров», — сказал пресс-секретарь Пентагона.

О планах пересмотреть соглашение с афганскими радикалами говорили и в Госдепартаменте. Так, официальный представитель ведомства Нед Прайс 28 января по итогам телефонных переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и президента Афганистана Ашрафа Гани распространил заявление, в котором отмечалось, что «США пересматривают соглашение с «Талибаном», заключённое в феврале 2020 года, и рассматривают вопрос о том, выполняет ли «Талибан» обязательства».

«Не собираются уходить»

По условиям подписанного в Дохе соглашения между администрацией Трампа и талибами, США и их партнёры по миссии НАТО обязались вывести свои войска из Афганистана в течение 14 месяцев. В ответ талибы согласились не использовать территорию страны для действий, которые могут представлять угрозу безопасности США и их союзникам.

Американская интервенция в Афганистан началась в октябре 2001 года, став самой продолжительной зарубежной военной кампанией в истории Соединённых Штатов. Свержение режима талибов и установление новой власти в Кабуле при поддержке Вашингтона привело сначала к партизанской войне против международной коалиции и правительственных сил, а затем и к полномасштабному вооружённому гражданскому противостоянию.

Американские морпехи в Афганистане в 2001 году

Reuters

© Jim Hollander

В начале 2010-х годов численность западных сил в Афганистане достигала порядка 150 тыс. человек. Сокращение американского и натовского военного контингента началось только в 2014 году.

Однако, несмотря на действия западных военных, талибам за последние несколько лет удалось значительно укрепить свои позиции. В настоящее время они контролируют значительную часть территории Афганистана.

Принимая во внимание это обстоятельство, администрация Байдена хочет затормозить вывод американских войск или пересмотреть его условия, так как считает это ударом по престижу Соединённых Штатов, говорит руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

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«Проблема в данном случае не столько техническая или логистическая, сколько политическая: США совершенно не устраивает ситуация, при которой к власти придёт «Талибан» или другие радикальные исламистские силы, поскольку это продемонстрирует, что Вашингтон потерпел унизительное политическое поражение в Кабуле», — пояснил Батюк.

При этом, по его словам, талибы могут расценить попытки властей США пересмотреть соглашение как нарушение их обязательств, что формально даст радикалам повод активизировать боевые действия. Кроме того, по мнению Батюка, американский истеблишмент не намерен сдавать свои позиции в регионе.

«Байден понимает, что если он выведет войска, то образовавшийся в Афганистане вакуум может быть заполнен иными геополитическими игроками, в том числе недружественными США. Учитывая, что с Афганистаном граничат Иран, Китай и Пакистан, у которых есть собственные геостратегические интересы и взгляды на будущее соседней страны, Белый дом стремится отсрочить вывод американских войск», — пояснил Батюк.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман напомнил, что американский контингент находится в Афганистане для контроля над территорией Ближнего Востока — стратегически важного пункта нынешней системы международных отношений.

«Действия американцев при предыдущих администрациях Белого дома способствовали разгулу терроризма и исламского фундаментализма в Афганистане. И теперь официальный Кабул своими силами не способен обеспечить даже минимальную безопасность. США, с одной стороны, дестабилизировали этот регион, а с другой — теперь просто не могут уйти, поскольку в таком случае здесь начнётся полный хаос, тотальная гражданская война», — отметил собеседник RT.

«Вашингтону теперь придётся решать проблему, созданную им же самим», — добавил он.

Специалист обратил внимание на то, что о перемирии и выводе американских войск талибы договаривались с Трампом, однако после смены власти в Белом доме эти соглашения вполне могут утратить силу. Фельдман также выразил мнение, что американские войска вряд ли покинут регион в обозримом будущем.

«США не собираются оттуда уходить, потому что для военачальников это довольно перспективное экономическое направление, «чёрная дыра», куда постоянно поступают средства из военного бюджета... Американскому военному руководству эта кампания выгодна», — заключил политолог.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.