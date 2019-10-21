«Не могут обеспечить глобальное присутствие»: почему армия США испытывает проблемы с набором новобранцев

Американская армия не может выполнить план по комплектованию личного состава новобранцами. Об этом говорится в докладе Центра стратегических и международных исследований США. Аналитики отмечают, что к концу 2020 финансового года планировалось увеличить численность регулярных войск до 492 тыс., однако в итоге эту цифру сократили до 480 тыс. По мнению экспертов, отчасти это объясняется испорченным имиджем ВС США, которые ведут затяжные и неэффективные войны на Ближнем Востоке.

Американские сухопутные войска испытывают трудности с комплектованием личного состава. Об этом говорится в докладе Центра стратегических и международных исследований США.

«Армии США затруднительно обеспечить даже небольшой прирост численности своих сил из-за проблем с комплектованием личного состава. В 2019 финансовом году были выделены средства на 478 тыс. военнослужащих регулярных войск, в 2020 финансовом году эта цифра увеличилась до 480 тыс., но не достигла плановой отметки в 492 тыс. В 2020 финансовом году численность резервных войск остаётся по сути неизменной», — говорится в докладе центра, с текстом которого ознакомился RT.

В документе отмечается, что в свете проблем с комплектованием и сохранением численности личного состава регулярные и резервные сухопутные войска вынуждены пересматривать свои планы в сторону снижения.

«В планах на 2019 финансовый год содержались призывы к увеличению численности военнослужащих до 1 040 000 к 2023 финансовому году... В 2020 финансовом году конечная численность всех компонентов армии США составит 1 005 500 человек, а к 2024 году вырастет только до 1 016 500. Таким образом, в 2020-е годы численность армии США окажется на уровне, сопоставимом с периодом, предшествовавшим её увеличению после трагедии 11 сентября», — отмечается в докладе.

Схожие трудности испытывают также армейский резерв и Национальная гвардия США, добавляют аналитики центра.

«Резерв армии США планировал увеличить свою численность до 200 тыс. военнослужащих, а Национальная гвардия США — до 343 тыс. Вместо этого и там и там с трудом поддерживают численность на уровне конечного показателя за 2019 финансовый год», — указывается в документе.

Американский солдат

Flickr

© The U.S. Army

Лишний вес и судимости

Стоит отметить, что внимание к ситуации с нехваткой личного состава в сухопутных войсках США неоднократно привлекали и другие американские экспертные организации. Так, в 2018 году генерал-лейтенант армии США в отставке Томас Спор, являющийся руководителем оборонного направления аналитического фонда Heritage Foundation, отмечал, что вооружённые силы страны окажутся в незавидном положении, если не смогут достичь необходимых целей по комплектованию личного состава.

«Нам в наших вооружённых силах необходим постоянный приток добровольцев. И если у нас не будет людей, отвечающих определённым требованиям, наши вооружённые силы будут страдать», — отмечал Спор в интервью телеканалу ABC News.

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С своём интервью Спор подчёркивал, что в 59% случаев молодые люди не могут служить в армии из-за проблем со здоровьем, в том числе ожирения.

«В последние десять лет эта статистика пошла вверх, ожирения и избыточного веса у американцев стало гораздо больше. Примерно десять лет назад было всего два штата, где от ожирения страдала треть американцев. Сейчас таких штатов тридцать», — пояснил отставной генерал и военный эксперт.

В 2018 году корпорация RAND провела исследование среди 18 тыс. военнослужащих всех родов и видов войск США, в ходе которого выяснилось, что у 66% из них были зафиксированы избыточный вес или ожирение.

Ещё одной крупной проблемой является нехватка образования. Около 25% молодых людей отсеиваются на стадии отбора, поскольку не имеют среднего образования или диплома об общеобразовательной подготовке, как того требует служба в Вооружённых силах США.

Ещё 10% не могут служить из-за проблем с законом и судимостей. Томас Спор отметил, что за несудимых молодых людей, имеющих среднее образование, идёт настоящая борьба между ВС США и американскими компаниями, которым требуется рабочая сила. Несмотря на социальный пакет, который предлагает потенциальным рекрутам американское оборонное ведомство, привлечение добровольцев даётся Пентагону нелегко.

«Они должны быть не только пригодными к службе, они должны добровольно вступить в ряды военнослужащих», — отметил Томас Спор в беседе с ABC.

Напомним, что большую часть ХХ века американская армия комплектовалась по призывному принципу. Однако растущее недовольство участием США в войне во Вьетнаме и боевых действиях в Камбодже привело к масштабным антивоенным протестам, одним из итогов которых стала отмена призыва в армию в 1973 году. Последний военнослужащий ВС США, призванный на военную службу, был уволен в связи с достижением пенсионного возраста в 2011 году.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов напомнил, что американская армия является одним из самых крупных работодателей в стране. По его мнению, недобор военнослужащих связан исключительно с неэффективными действиями Пентагона.

«В США отсутствует призыв как таковой, армия комплектуется на контрактной основе, что делает вооружённые силы одним из крупных работодателей на рынке труда в стране. Результативность привлечения новобранцев в армию зависит не от патриотизма или роста экономического благосостояния американских граждан, а исключительно от эффективности работы Пентагона», — сказал он в интервью RT.

Вооружённые силы США

Flickr

© The U.S. Army

Вопрос престижа

Несмотря на высокий уровень зарплат, имидж и популярность американской армии внутри страны оставляет желать лучшего, считают эксперты. Они связывают такое положение дел в том числе с затяжными войнами на Ближнем Востоке.

«Американцы не могут похвастаться какими-то точечными, хирургическими, красиво проведёнными военными акциями. Обычно работают топорно, заваливают всё авиабомбами, потом ракетами, потом начинают зачищать. Нельзя сказать, что американцы показывают высокий класс военных знаний, как мы наблюдаем по обострениям на Ближнем Востоке. Слишком много жертв среди мирного населения, слишком неоднозначная работа служб спецназначения на земле», — считает эксперт.

Схожую точку зрения разделяет и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Служба в любой армии, которая не одерживает победу, а терпит поражения, вряд ли может быть престижной. На протяжении XXI века США не выиграли ни одной войны. Война в Афганистане, ставшая самой длинной в истории США, проиграна. Как, впрочем, и война в Ираке», — сказал он в интервью RT.

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При этом эксперт подчеркнул, что общая численность тех солдат и офицеров, которых американское командование может бросить в бой, по-прежнему весьма внушительна. Однако этого не хватает для глобального доминирования, считает он.

«Видимо, этого числа не хватает для того, чтобы обеспечить глобальное присутствие Америки на всех важных с точки зрения официального Вашингтона театрах военных действий. И это начинает серьёзно беспокоить военно-политическое руководство США», — отметил Батюк.

При необходимости внезапно предпринять какие-то решительные действия может вскрыться нехватка сил, средств и хорошо подготовленных военнослужащих, отметил Батюк. Он предположил, что именно это могло стать одной из причин нерешительных действий США в отношении Венесуэлы.

«Когда Джон Болтон стоял на трибуне и держал в руках блокнот с хорошо заметной записью «перебросить в Колумбию пять тысяч солдат», это было сделано специально, чтобы это все увидели. Но проблема в том, что американцам нечего перебрасывать ни в Колумбию, ни в другую латиноамериканскую страну. Южное командование, которое отвечает за этот регион, не имеет боеспособных подразделений в своём распоряжении», — сказал аналитик.

По его словам, такая ситуация может стать серьёзной проблемой для Вашингтона в случае серьёзного военно-политического кризиса.

«В настоящее время у американцев просто нет такого резерва, который можно было бы в любой момент поднять по тревоге и перебросить в любую точку земного шара. Это действительно может стать серьёзной проблемой в случае резкого обострения международной обстановки», — заключил Батюк.