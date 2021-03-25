Комплексные разногласия: как Вашингтон давит на Анкару из-за покупки российских С-400

Анкара считает вопрос о приобретении российских комплексов С-400 закрытым. Об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил американскому коллеге Энтони Блинкену на встрече в Брюсселе. Ранее временный поверенный в делах США при НАТО Дуглас Джонс заявил, что Вашингтон продолжит обсуждать с Анкарой вопрос покупки ею ЗРК С-400 как в двустороннем порядке, так и на площадке Североатлантического альянса. При этом в альянсе звучат призывы переоценить положение Турции в блоке. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне подчеркнул необходимость «чётко обозначить место Турции внутри НАТО». По мнению экспертов, подобная риторика свидетельствует о расколе в блоке, как и упорные попытки Соединённых Штатов отговорить Турцию от оборонного сотрудничества с Россией. Однако Вашингтон сделает всё, чтобы сохранить Анкару в поле своего геополитического влияния, считают аналитики.

Вопрос о приобретении Турцией российских ЗРК С-400 закрыт. Об этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил главе Госдепа США Энтони Блинкену.

«Мы снова напомнили ему (Блинкену), почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь вопрос закрыт», — сообщил турецкий министр журналистам после переговоров с Блинкеном на полях саммита глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США при штаб-квартире НАТО Дуглас Джонс заявил, что США «чётко обозначили своё мнение о приобретении Турцией комплексов С-400».

«Мы выступали против покупки С-400. Присутствие в (странах) НАТО крупных российских оружейных систем, таких как С-400, недопустимо, а также противоречит взаимным обязательствам членов альянса, предусматривающим преодоление зависимости от российских оружейных систем», — подчеркнул дипломат, выступая на брифинге.

Он добавил, что НАТО является «уникальной площадкой», на которой участники обсуждают и те темы, по которым их мнения сходятся, так и сложные вопросы, вызывающие разногласия.

«Мы обсуждаем даже самые сложные темы. Поэтому мы продолжим обсуждать с Турцией вопрос, связанный с С-400, как в рамках двусторонних отношений, так и в НАТО, и мы продолжим совместную работу в альянсе, прокладывая путь вперёд», — подчеркнул Джонс.

Мевлют Чавушоглу и Энтони Блинкен

Reuters

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Кризис солидарности

Напомним, 19 марта посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд назвал единственным способом преодолеть турецко-американские разногласия по вопросу С-400 отказ Анкары от российских систем.

«Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение», — цитирует его газета Yeni Şafak.

Дипломат также предупредил, что получение Анкарой второго полка С-400 «будет иметь серьёзные последствия».

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О будущем взаимоотношений НАТО и Турции также высказался 23 марта президент Франции Эммануэль Макрон.

«Нам нужно чётко обозначить место Турции внутри НАТО», — заявил он в интервью телеканалу France 5.

Вместе с тем «с Турцией надо поддерживать диалог, необходимо сделать всё, чтобы она не отвернулась от Европы и не пошла на дальнейшее закрепление религиозного экстремизма или на геополитические шаги, которые будут для нас негативными», добавил он.

Как отметил в комментарии RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Турция является важным игроком в НАТО, страна имеет сильный военный и геополитический потенциал.

«Поэтому Вашингтон не хочет окончательно отдалить от себя Анкару. Американская сторона старается действовать сбалансированно, присоединяя к этому давлению других членов НАТО. В русле этой политики и прозвучало заявление французского лидера», — считает эксперт.

В свою очередь, начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков считает, что слова президента Франции отражают общую тенденцию, которая наблюдается в НАТО.

«Альянс испытывает серьёзный кризис, интересы других стран блока и Турции расходятся всё дальше. К тому же у Макрона есть давние противоречия с турецким коллегой, геополитические интересы стран входят в противоречие. И это отражается на состоянии Североатлантического альянса. В целом Анкара сейчас воспринимается в НАТО как не очень благонадёжный участник», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Фактор С-400

Одной из главных причин разногласий Турции с другими государствами блока стало приобретение Анкарой российских систем ПВО, отмечают эксперты. Главную роль в этом играет Вашингтон.

Это давление не способствует конструктивному диалогу между странами. Об этом в начале марта заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. В качестве примера чиновник привёл турецко-российские отношения, он напомнил, что у Москвы и Анкары были разногласия по ряду вопросов, но странам удалось разрешить их путём конструктивного диалога.

«Почему так же нельзя сделать и с США? Если другая страна обращается к нам с позиции максимализма и с требованием «либо так, либо никак», то такое отношение вынуждает смотреть в другом направлении», — заявил Калын в интервью агентству Bloomberg.

Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

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Он также подчеркнул, что Анкара «вправе иметь комплексы С-400, которые не будут интегрированы в систему безопасности НАТО».

Напомним, Россия и Турция заключили договор на поставку первой партии ЗРК С-400 в 2017 году. К ноябрю 2019 года Москва выполнила поставки компонентов комплексов ПВО.

В августе 2020-го стороны подписали контракт на поставку второй партии ЗРК. Об этом сообщил тогда глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

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Российско-турецкое сотрудничество в оборонной сфере вызывает большое недовольство партнёра Анкары по НАТО — Вашингтона. Американские власти многократно требовали, чтобы турецкая сторона разорвала контракт на покупку С-400.

В 2019 году противоречия между США и Турцией зашли так далеко, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что закроет базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных.

Однако администрация Дональда Трампа не остановилась на введении ограничений против Турции. Республика была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.

В декабре 2020 года США ввели санкции против Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Под ограничения подпали Управление оборонной промышленности страны и четверо турецких чиновников, в том числе глава ведомства Исмаил Демир.

Кроме того, требование ввести санкции против Турции из-за её решения купить С-400 было заложено в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.

Анкара осудила решение США. Как заявили в МИД страны, аргументы Вашингтона о том, что комплексы С-400 поставят под угрозу системы НАТО, «с технической точки зрения никак не обоснованы».

Неконкурентная борьба

По мнению экспертов, администрация Джо Байдена не ослабит давление на Турцию из-за С-400. Как пояснил Сергей Ермаков, через это давление американские власти стремятся нанести урон российской оборонной отрасли и России в целом.

«Можно даже ожидать, что администрация Байдена ужесточит курс США по отношению к России. Это повлияет и на американо-турецкие отношения, поскольку Анкара покупает российские вооружения. Сейчас США стремятся сплотить НАТО для противостояния РФ и Китаю и делают это порой путём «выкручивания рук» собственным партнёрам», — считает эксперт.

В рамках такого курса Вашингтон вряд ли пойдёт на уступки Турции по вопросу покупки С-400, полагает Ермаков.

«Однако Анкара будет бороться за свои интересы до последнего — руководство страны уже чётко определило свои внешнеполитические интересы. Давить на Турцию будут преимущественно посредством НАТО, в альянсе все подчиняются США. Однако рвать отношения с Анкарой Вашингтон и альянс не станут. Турция важна для блока из-за своего стратегического географического положения, страна контролирует вход в Чёрное море, является выходом к Ближнему Востоку», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Блохин. По его словам, то, что Вашингтон не оставляет надежды отговорить Турцию от использования С-400, не должно никого удивлять.

«США преследуют свои долгосрочные интересы. И после смены администрации Белого дома они не изменились. Вашингтон не устраивает покупка Анкары, поскольку С-400 — конкурент американским системам ПВО», — отметил эксперт.

При этом отказ Анкары подчиниться призывам США и НАТО говорит о разладе в структуре альянса, уверен Константин Блохин.

«Позиция Турции не встраивается в представления о том, что Североатлантический альянс должен быть слаженным механизмом. Но, хотя США продолжат давить на турецкое руководство, Турция останется в НАТО. В первую очередь Белый дом хочет сохранить Анкару в поле американской внешней политики», — подытожил эксперт.