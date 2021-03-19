Посол США призвал Турцию отказаться от С-400 для решения разногласий

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд назвал отказ Турции от российских систем С-400 единственным способом преодолеть разногласия в этом вопросе с Вашингтоном.

«Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение», — цитирует его газета Yeni Şafak.

Американский посол также предупредил, что принятие Анкарой от России второго полка С-400 «будет иметь серьёзные последствия».

Ранее в Турции предупредили США о последствиях давления из-за С-400.

В декабре США объявили о введении санкций в отношении Турции из-за приобретения Анкарой С-400.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка комплексов.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по поставкам второго полка С-400.