Посол США призвал Турцию отказаться от С-400 для решения разногласий
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«Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение», — цитирует его газета Yeni Şafak.
Американский посол также предупредил, что принятие Анкарой от России второго полка С-400 «будет иметь серьёзные последствия».
Ранее в Турции предупредили США о последствиях давления из-за С-400.
В декабре США объявили о введении санкций в отношении Турции из-за приобретения Анкарой С-400.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка комплексов.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по поставкам второго полка С-400.