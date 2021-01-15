Эрдоган заявил, что Турция не будет спрашивать разрешения США по С-400

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Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что Турция не будет спрашивать разрешения США по С-400
  • © Министерство обороны России

Эрдоган подтвердил, что Анкара продолжит обсуждение с Вашингтоном вопросов, связанных с С-400, после вступления в должность нового президента США Джо Байдена.

«Наши шаги по национальной обороне никакая страна не будет определять, они полностью зависят от наших собственных решений... Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будем брать никаких разрешений», — цитирует его РИА Новости.

Турецкий лидер добавил, что в конце января состоятся переговоры с российской стороной по вопросу поставки второй партии С-400.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара не намерена отказываться от С-400.

В конце декабря 2020 года Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение США не является сюрпризом — это применение нелегитимных мер «налево и направо».

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