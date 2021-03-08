В Турции предупредили США о последствиях давления из-за С-400

Давление США на Турцию по вопросу покупки российских систем С-400 может возыметь «обратные последствия», рассказал Bloomberg официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Так он прокомментировал блокировку Соединёнными Штатами поставки военных вертолётов из Турции в Пакистан.

По его словам, это, вероятно, приведёт к тому, что тендер, о котором идёт речь, «уйдёт в Китай и проигравшими здесь будут США».

«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе «либо будет по-нашему, либо никак», то такой подход подталкивает нас в других направлениях», — сказал Калын.

Как пишет РИА Новости, Турция и Пакистан договорились о поставке 30 вертолётов ATAK, это стало крупнейшим в истории Анкары контрактом на единовременную поставку оборонной продукции — его сумма оценивалась в $1,5 млрд.

При этом реализация сделки была задержана из-за отказа США предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей, так как конгресс блокирует поставки американских вооружений Турции, отмечает агентство.