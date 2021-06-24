Путин рассказал Эрдогану о своих переговорах с Байденом

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что обсуждались актуальные вопросы взаимодействия двух стран в различных областях.

«Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также в Кремле сообщили, что «продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха».

«Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объёме договорённостей, закреплённых в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона», — заявили в Кремле.

Кроме этого, сообщается, что «при рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии подчёркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряжённости в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками».

«Владимир Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с президентом США Джозефом Байденом», — добавили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Эрдоган охарактеризовал решение властей России по возобновлению авиасообщения с Турцией как позитивное.