Путин рассказал Эрдогану о своих переговорах с Байденом

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин рассказал Эрдогану о своих переговорах с Байденом
  • Reuters

Отмечается, что обсуждались актуальные вопросы взаимодействия двух стран в различных областях.

«Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также в Кремле сообщили, что «продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха».

«Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объёме договорённостей, закреплённых в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона», — заявили в Кремле.

Кроме этого, сообщается, что «при рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии подчёркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряжённости в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками».

«Владимир Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с президентом США Джозефом Байденом», — добавили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Эрдоган охарактеризовал решение властей России по возобновлению авиасообщения с Турцией как позитивное.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить