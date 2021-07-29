В Турции планируют продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией

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Старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз в интервью РИА Новости заявил, что турецкая сторона намерена продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400.
В Турции планируют продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией
  • РИА Новости

По его словам, по С-400 позиция Турции «всегда была предельно открытой».

«То, что мы говорим общественности по теме С-400, — это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками — будь то западные страны или Россия — остаются в силе», — заявил советник Эрдогана.

Он добавил, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией удовлетворяет потребности Турции и «продолжится так же, как и ВТС с западными странами».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом на полях саммита НАТО заявил о неизменности позиции Турции по C-400.

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