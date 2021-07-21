Нуланд пригрозила Турции новыми санкциями США за покупку оружия у России

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Соединённые Штаты введут новые санкции против Турции, если она продолжит покупать системы вооружений и военной техники у России, такое предупреждение сделала замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд пригрозила Турции новыми санкциями США за покупку оружия у России
  • Reuters

«Мы продолжаем возражать против покупки и развёртывания Турцией российской системы ПВО С-400. Мы ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции в рамках CAATSA (федеральный закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». — RT)», — сказала Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.

Она добавила, что продажи и совместное производство с Турцией истребителя-бомбардировщика F-35 будут и далее приостановлены.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединённые Штаты собираются добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России и готовы задействовать санкции.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, США пытаются «прикрикнуть» на Турцию за её самостоятельность.

В декабре 2020 года США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка комплексов.

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