США намерены добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты собираются добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России.
США намерены добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на онлайн-встрече с иностранными журналистами, комментируя ситуацию с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

По его словам, американская сторона готова задействовать санкции для осуществления своих целей.

«Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнёры избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные С-400, что даёт России доходы, доступ и влияние. Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые ранее уже были введены», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее госсекретарь США назвал условие диалога с Россией.

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