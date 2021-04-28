Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN заявил, что переговоры с Россией по ряду вопросов возможны в том случае, если не будет «эскалации» со стороны Москвы.

«Президент (Джо Байден. — RT)… ясно говорил, что, если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями, мы будем отвечать», — цитирует РИА Новости Блинкена.

Он добавил, что если Россия откажется от «эскалации», то США смогут работать с ней «по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности».

«Мы продлили СНВ-III, можно больше сделать в этой области», — добавил глава Госдепартамента.

Блинкен уточнил, что ему неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин приглашение Байдена на саммит.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена обнулить дипломатический конфликт между странами.