Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN заявил, что переговоры с Россией по ряду вопросов возможны в том случае, если не будет «эскалации» со стороны Москвы.
Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией
  • Reuters

«Президент (Джо Байден. — RT)… ясно говорил, что, если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями, мы будем отвечать», — цитирует РИА Новости Блинкена.

Он добавил, что если Россия откажется от «эскалации», то США смогут работать с ней «по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности».

«Мы продлили СНВ-III, можно больше сделать в этой области», — добавил глава Госдепартамента.

Блинкен уточнил, что ему неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин приглашение Байдена на саммит.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена обнулить дипломатический конфликт между странами. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить