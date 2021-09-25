Эрдоган вновь подтвердил, что Турция продолжит закупку С-400

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RT
Турция намерена продолжать закупку у России систем ЗРК С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CBS.
Эрдоган вновь подтвердил, что Турция продолжит закупку С-400
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«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие системы защиты мы приобретаем, в какой стране, на каком уровне. Никто не сможет помешать этому. Единственные, кто принимают такие решения, это мы сами», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что Анкара продолжит закупки, несмотря на санкции Запада, Эрдоган ответил: «Конечно, конечно, да».

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что подписание дополнительного контракта на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 ожидается до конца текущего года.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США принять тот факт, что сделка между Турцией и Россией является свершившимся фактом.

В Госдепе отмечали, что Соединённые Штаты собираются добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России и готовы задействовать санкции.

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