Глава МИД Турции призвал США принять факт сделки по поставке Анкаре С-400
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- РИА Новости
«США должны принять, что это завершённая сделка», — сказал он в интервью NTV.
Подписание дополнительного контракта на поставку Турции С-400 ожидается до конца текущего года, сообщили в «Рособоронэкспорте».
Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРК С-400. Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, позиция Анкары по этому вопросу остаётся неизменной.
При этом в американском Госдепе отмечали, что Соединённые Штаты собираются добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России и готовы задействовать санкции.