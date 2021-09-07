Глава МИД Турции призвал США принять факт сделки по поставке Анкаре С-400

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Соединённые Штаты должны принять тот факт, что сделка между Турцией и Россией по поставке зенитных ракетных систем С-400 является свершившимся фактом, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Турции призвал США принять факт сделки по поставке Анкаре С-400
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«США должны принять, что это завершённая сделка», — сказал он в интервью NTV.

Подписание дополнительного контракта на поставку Турции С-400 ожидается до конца текущего года, сообщили в «Рособоронэкспорте».

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРК С-400. Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, позиция Анкары по этому вопросу остаётся неизменной.

При этом в американском Госдепе отмечали, что Соединённые Штаты собираются добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России и готовы задействовать санкции.

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