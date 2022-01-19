«Привлечь весь потенциал»: какие задачи должна решить внезапная проверка сил реагирования Союзного государства

В Белоруссию начали прибывать первые эшелоны с российской военной техникой для участия во внеплановой проверке боеготовности сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны республики. В МО РФ подтвердили участие российских военнослужащих в намеченных мероприятиях, которые пройдут в два этапа. Во время первого будут сформированы группировки войск, в ходе второго пройдёт учение «Союзная решимость — 2022». Помимо сухопутной техники, Россия развернёт в Белоруссии истребители Су-35 и средства ПВО. Общая численность войск и вооружения двух стран не превысит лимиты, установленные Венским документом 2011 года. По мнению экспертов, внезапная проверка направлена на предупреждение возможных провокаций и других агрессивных шагов.

Подразделения российской армии начали прибывать на территорию Белоруссии для участия во внеплановой проверке сил реагирования Союзного государства (СГ). Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

«В соответствии с утверждённым замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооружённых сил Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве Белоруссии.

Кадры с разгрузкой первых переброшенных эшелонов с техникой ВС РФ были опубликованы 18 января на YouTube-канале белорусской «ВоенТВ» — единственной в стране телекомпании, имеющей разрешение на работу в частях и соединениях ВС Белоруссии. Белорусские военнослужащие встретили российских товарищей хлебом и солью.

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Как пояснила журналистам официальный представитель Минобороны Белоруссии Инна Горбачёва, российские войска будут прибывать в республику на протяжении первого этапа проверки, который должен завершиться 9 февраля.

В Минске не уточнили состав группировки ВС РФ, которая будет выполнять задачи в Белоруссии, но на распространённых кадрах разгрузки эшелонов запечатлены российские армейские грузовики и БМП.

18 января в ходе брифинга для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что в целях проверки «вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства» на территорию соседней страны будут перебазированы 12 истребителей Су-35, дивизионы зенитных комплексов С-400 «Триумф» и ЗРК «Панцирь-С».

«Целью учения станет отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства», — сказал Фомин.

Брифинг для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина

© Министерство обороны РФ

Численность войск и количество вооружения, которые будут развёрнуты в Белоруссии, не сообщаются. Однако, как подчеркнули в Москве и Минске, они не превысят параметры, установленные в Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, а потому не подлежат уведомлению участников этого международного соглашения, в число которых входят западные государства и страны постсоветского пространства.

Напомним, Венский документ позволяет развёртывать без присутствия иностранных наблюдателей военную группировку, численность которой не превышает 13 тыс. Также в нём прописаны лимиты на концентрацию танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий и других типов военной техники.

«Общая защита»

Согласно плану внезапной проверки, который обнародовали в МО РФ и Белоруссии, мероприятия сил реагирования Союзного государства будут проводиться в два этапа. В ходе первого на угрожаемых направлениях должны быть сформированы группировки войск, причём в сжатые сроки.

Помимо этого, до 9 февраля будет организована оборона важных государственных и военных объектов СГ, охрана госграницы и проведена оценка готовности сил противовоздушной обороны «выполнить учебно-боевые задачи с использованием контрольных целей».

На втором этапе проверки, который продлится с 10 по 20 февраля на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский, Домановский и на отдельных участках местности, пройдёт совместное учение «Союзная решимость — 2022». Также в манёврах планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

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«Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства», — говорится на сайте Минобороны Белоруссии.

Аналогичную информацию озвучил и Александр Фомин. При этом замминистра обороны РФ добавил, что на пространстве Союзного государства «может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности».

В этом случае, как сообщил Фомин, Москва и Минск готовы к усилению группировки. В связи с этим к внезапной проверке привлечены подразделения и органы управления Восточного военного округа России.

«Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства», — подчеркнул Фомин.

Более того, как отметил замглавы российского военного ведомства, в рамках проверки сил реагирования СГ «планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности». По словам Фомина, это могут быть внезапно возникающие задачи «по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях».

Российские БМП в Белоруссии

© Министерство обороны Республики Беларусь

Комментируя заявление замминистра обороны РФ, опрошенные RT эксперты высказали мнение о том, что привлечение всего потенциала Союзного государства и проведение операций за его пределами возможны лишь в случае военной агрессии против России или Белоруссии. При этом, по словам аналитиков, планы Москвы и Минска не противоречат международному праву и опираются на принцип коллективной самообороны, зафиксированный в Уставе ООН.

«Совершенно ясно, что в случае реальной угрозы Москва и Минск в военном плане будут действовать сообща, российские и белорусские войска должны быть готовы к самым неожиданным поворотам событий и действиям в ответ на провокации», — сказал в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

По словам эксперта, Москву и Минск, безусловно, беспокоит концентрация войск Североатлантического альянса у границ Белоруссии. Кроме того, власти двух стран опасаются возможных провокаций со стороны ВСУ.

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«Сейчас наблюдается наплыв на Украину инструкторов из стран НАТО, идут новые поставки вооружения. Всё это может говорить о том, что украинскую армию готовят к неким акциям. Насколько они могут быть масштабными и радикальными, покажет будущее, но при любом неблагоприятном сценарии Россия и Белоруссия готовы действовать сообща», — подчеркнул Подберёзкин.

В беседе с RT член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв также связал фразу Фомина о подготовке войск «к действиям не только в своих границах ответственности» с политикой НАТО в отношении стран постсоветского пространства, которые находятся вне этого блока и рассчитывают на членство в нём.

«На мой взгляд, это неслучайное и своевременное предупреждение Москвы, которое призвано заставить альянс немножко задуматься, когда он упирается в вопросе принятия решения по отказу от дальнейшего продвижения на восток», — считает Золотарёв.

Ответ на милитаризацию

Внеплановая проверка сил реагирования Союзного государства не первое за последнее время совместное крупное военное мероприятие Москвы и Минска. С 10 по 16 сентября 2021 года прошло российско-белорусское совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021».

Манёвры проходили на девяти полигонах РФ, пяти площадках Белоруссии и в акватории Балтийского моря. В общей сложности к ССУ были привлечены до 200 тыс. военнослужащих и 760 единиц боевой техники, в том числе ударные робототехнические комплексы.

Отработка действий российских и белорусских войск в ходе активной фазы ССУ «Запад-2021»

© Министерство обороны РФ

Выступая 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги манёвров «Запад-2021» свидетельствуют о росте уровня боевой подготовки войск Союзного государства.

В комментарии RT сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский отметил, что все учения вооружённых сил двух стран направлены на отработку боевого слаживания и действий в едином контуре управления. Кроме того, манёвры в рамках СГ имеют важную внешнеполитическую подоплёку.

Внезапная проверка сил реагирования Союзного государства, как считает Петровский, вызвана реакцией Москвы и Минска на милитаризацию приграничных территорий со стороны НАТО и Украины.

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«Это демонстрация наших военных возможностей западным странам и другим потенциальным агрессорам, предупреждение о недопустимости провокаций, каких-либо угрожающих силовых акций и подготовки к ним», — сказал эксперт.

Как полагает Петровский, Москва и Минск дают понять потенциальному противнику, что готовы оперативно нарастить численность войсковых группировок на угрожающих направлениях и сконцентрировать то количество военной техники, которое заставит Запад и Украину пересмотреть любые агрессивные планы.

Аналитик добавил, что военная политика России и Белоруссии носит оборонительный характер и направлена на то, чтобы не допустить нарушения текущего баланса сил в Восточной Европе, к чему так стремится НАТО.

«Чтобы не допустить дисбаланса, и про это говорил Александр Лукашенко, в Белоруссии могут быть развёрнуты оперативно-тактические комплексы «Искандер». На мой взгляд, нельзя исключать и того, что при обострении обстановки на западных рубежах республики будет сформирован временный российско-белорусский контингент», — подытожил Петровский.