«Привлечь весь потенциал»: какие задачи должна решить внезапная проверка сил реагирования Союзного государства

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
В Белоруссию начали прибывать первые эшелоны с российской военной техникой для участия во внеплановой проверке боеготовности сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны республики. В МО РФ подтвердили участие российских военнослужащих в намеченных мероприятиях, которые пройдут в два этапа. Во время первого будут сформированы группировки войск, в ходе второго пройдёт учение «Союзная решимость — 2022». Помимо сухопутной техники, Россия развернёт в Белоруссии истребители Су-35 и средства ПВО. Общая численность войск и вооружения двух стран не превысит лимиты, установленные Венским документом 2011 года. По мнению экспертов, внезапная проверка направлена на предупреждение возможных провокаций и других агрессивных шагов.
«Привлечь весь потенциал»: какие задачи должна решить внезапная проверка сил реагирования Союзного государства

Подразделения российской армии начали прибывать на территорию Белоруссии для участия во внеплановой проверке сил реагирования Союзного государства (СГ). Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

«В соответствии с утверждённым замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооружённых сил Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве Белоруссии.

Кадры с разгрузкой первых переброшенных эшелонов с техникой ВС РФ были опубликованы 18 января на YouTube-канале белорусской «ВоенТВ» — единственной в стране телекомпании, имеющей разрешение на работу в частях и соединениях ВС Белоруссии. Белорусские военнослужащие встретили российских товарищей хлебом и солью.

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Как пояснила журналистам официальный представитель Минобороны Белоруссии Инна Горбачёва, российские войска будут прибывать в республику на протяжении первого этапа проверки, который должен завершиться 9 февраля.

В Минске не уточнили состав группировки ВС РФ, которая будет выполнять задачи в Белоруссии, но на распространённых кадрах разгрузки эшелонов запечатлены российские армейские грузовики и БМП.

18 января в ходе брифинга для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что в целях проверки «вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства» на территорию соседней страны будут перебазированы 12 истребителей Су-35, дивизионы зенитных комплексов С-400 «Триумф» и ЗРК «Панцирь-С».  

«Целью учения станет отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства», — сказал Фомин.

  • Брифинг для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина
  • © Министерство обороны РФ

Численность войск и количество вооружения, которые будут развёрнуты в Белоруссии, не сообщаются. Однако, как подчеркнули в Москве и Минске, они не превысят параметры, установленные в Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, а потому не подлежат уведомлению участников этого международного соглашения, в число которых входят западные государства и страны постсоветского пространства.

Напомним, Венский документ позволяет развёртывать без присутствия иностранных наблюдателей военную группировку, численность которой не превышает 13 тыс. Также в нём прописаны лимиты на концентрацию танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий и других типов военной техники.

«Общая защита»

Согласно плану внезапной проверки, который обнародовали в МО РФ и Белоруссии, мероприятия сил реагирования Союзного государства будут проводиться в два этапа. В ходе первого на угрожаемых направлениях должны быть сформированы группировки войск, причём в сжатые сроки.

Помимо этого, до 9 февраля будет организована оборона важных государственных и военных объектов СГ, охрана госграницы и проведена оценка готовности сил противовоздушной обороны «выполнить учебно-боевые задачи с использованием контрольных целей».

На втором этапе проверки, который продлится с 10 по 20 февраля на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский, Домановский и на отдельных участках местности, пройдёт совместное учение «Союзная решимость — 2022». Также в манёврах планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

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«Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства», — говорится на сайте Минобороны Белоруссии.

Аналогичную информацию озвучил и Александр Фомин. При этом замминистра обороны РФ добавил, что на пространстве Союзного государства «может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности».

В этом случае, как сообщил Фомин, Москва и Минск готовы к усилению группировки. В связи с этим к внезапной проверке привлечены подразделения и органы управления Восточного военного округа России.

«Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства», — подчеркнул Фомин.

Более того, как отметил замглавы российского военного ведомства, в рамках проверки сил реагирования СГ «планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности». По словам Фомина, это могут быть внезапно возникающие задачи «по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях».

Комментируя заявление замминистра обороны РФ, опрошенные RT эксперты высказали мнение о том, что привлечение всего потенциала Союзного государства и проведение операций за его пределами возможны лишь в случае военной агрессии против России или Белоруссии. При этом, по словам аналитиков, планы Москвы и Минска не противоречат международному праву и опираются на принцип коллективной самообороны, зафиксированный в Уставе ООН.

«Совершенно ясно, что в случае реальной угрозы Москва и Минск в военном плане будут действовать сообща, российские и белорусские войска должны быть готовы к самым неожиданным поворотам событий и действиям в ответ на провокации», — сказал в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

По словам эксперта, Москву и Минск, безусловно, беспокоит концентрация войск Североатлантического альянса у границ Белоруссии. Кроме того, власти двух стран опасаются возможных провокаций со стороны ВСУ.

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«Сейчас наблюдается наплыв на Украину инструкторов из стран НАТО, идут новые поставки вооружения. Всё это может говорить о том, что украинскую армию готовят к неким акциям. Насколько они могут быть масштабными и радикальными, покажет будущее, но при любом неблагоприятном сценарии Россия и Белоруссия готовы действовать сообща», — подчеркнул Подберёзкин.

В беседе с RT член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв также связал фразу Фомина о подготовке войск «к действиям не только в своих границах ответственности» с политикой НАТО в отношении стран постсоветского пространства, которые находятся вне этого блока и рассчитывают на членство в нём.

«На мой взгляд, это неслучайное и своевременное предупреждение Москвы, которое призвано заставить альянс немножко задуматься, когда он упирается в вопросе принятия решения по отказу от дальнейшего продвижения на восток», — считает Золотарёв.

Ответ на милитаризацию 

Внеплановая проверка сил реагирования Союзного государства не первое за последнее время совместное крупное военное мероприятие Москвы и Минска. С 10 по 16 сентября 2021 года прошло российско-белорусское совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021».

Манёвры проходили на девяти полигонах РФ, пяти площадках Белоруссии и в акватории Балтийского моря. В общей сложности к ССУ были привлечены до 200 тыс. военнослужащих и 760 единиц боевой техники, в том числе ударные робототехнические комплексы.

  • Отработка действий российских и белорусских войск в ходе активной фазы ССУ «Запад-2021»
  • © Министерство обороны РФ

Выступая 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги манёвров «Запад-2021» свидетельствуют о росте уровня боевой подготовки войск Союзного государства.

В комментарии RT сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский отметил, что все учения вооружённых сил двух стран направлены на отработку боевого слаживания и действий в едином контуре управления. Кроме того, манёвры в рамках СГ имеют важную внешнеполитическую подоплёку.

Внезапная проверка сил реагирования Союзного государства, как считает Петровский, вызвана реакцией Москвы и Минска на милитаризацию приграничных территорий со стороны НАТО и Украины.

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«Это демонстрация наших военных возможностей западным странам и другим потенциальным агрессорам, предупреждение о недопустимости провокаций, каких-либо угрожающих силовых акций и подготовки к ним», — сказал эксперт.

Как полагает Петровский, Москва и Минск дают понять потенциальному противнику, что готовы оперативно нарастить численность войсковых группировок на угрожающих направлениях и сконцентрировать то количество военной техники, которое заставит Запад и Украину пересмотреть любые агрессивные планы.

Аналитик добавил, что военная политика России и Белоруссии носит оборонительный характер и направлена на то, чтобы не допустить нарушения текущего баланса сил в Восточной Европе, к чему так стремится НАТО. 

«Чтобы не допустить дисбаланса, и про это говорил Александр Лукашенко, в Белоруссии могут быть развёрнуты оперативно-тактические комплексы «Искандер». На мой взгляд, нельзя исключать и того, что при обострении обстановки на западных рубежах республики будет сформирован временный российско-белорусский контингент», — подытожил Петровский.

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