«Вклад в глобальную безопасность»: как Москва придерживается моратория на ядерные испытания

26 октября 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин распорядился ввести мораторий на испытания ядерных боезарядов. Впоследствии он неоднократно продлевался и продолжает действовать по сегодняшний день. Кроме того, Россия придерживается международных запретов на подземные взрывы и иные виды реальных тестов атомных боеприпасов. Вместо этого на центральном полигоне на Новой Земле проводятся так называемые гидродинамические эксперименты. Тем не менее, Вашингтон упрекает Москву в нарушении моратория. Как отмечают эксперты, американские обвинения не имеют под собой оснований. В России осознают важность отказа от ядерных испытаний как фактора обеспечения международной стабильности, подчёркивают аналитики.

30 лет назад президент РСФСР Борис Ельцин подписал распоряжение о введении моратория на ядерные испытания. Как говорилось в документе, такое решение было принято, чтобы поддержать соответствующие инициативы президента СССР Михаила Горбачёва и главы Белого дома Джорджа Буша (старшего).

Распоряжение предписывало прекратить использование Государственного Центрального полигона Минобороны СССР на архипелаге Новая Земля и использовать его научно-технический потенциал в гражданских целях. Также Ельцин поручил Совету министров РСФСР «обеспечить меры по социальной защите» военнослужащих, освобождённых от своих обязанностей.

«Совету Министров РСФСР представить к 1 декабря 1991 г. предложения о мерах по использованию научно-технического потенциала полигона на Новой Земле и занятых на нём специалистов в гражданских целях», — говорилось в распоряжении Ельцина.

В 1998 году Центральный полигон (ЦП) был передан 12-му Главному управлению Минобороны РФ. Спустя четыре года правительство России приняло решение поддерживать объект в рабочем состоянии, но без проведения ядерных взрывов.

Напомним, что ЦП начал функционировать в 1954 году. С 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990 года на нём было произведено 132 ядерных испытания, включая 84 воздушных и 42 подземных.

В комментарии RT старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий заявил, что введение ядерного моратория оказало положительное влияния на международную безопасность. Эксперт напомнил, что, помимо, России его добровольно решили соблюдать США и другие члены ядерного клуба.

«Мораторий на испытание ядерных боеприпасов полезен в том плане, что он априори стабилизирует отношения между ядерными державами, потому что ядерные испытания всегда вызывают большой резонанс, насторожённость, это дополнительный стресс-фактор в международных отношениях», — отметил Баклицкий.

Трудности ратификации

Распоряжение Ельцина от 26 октября 1991 года предусматривало годичный срок действия моратория. Впоследствии он был продлён, а в июле 1993 года своим указом первый президент РФ продлил срок действия запрета на испытания атомных боезарядов «до тех пор, пока такой мораторий, объявленный другими государствами, обладающими ядерным оружием, будет де-юре или де-факто соблюдаться ими»

Кроме того, ещё в советские годы Москва обязалась соблюдать Договор об ограничении подземных испытаний атомных боезарядов, а в 2000 году Россия присоединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Этот документ подписали 185 государств, однако он не вступил в силу из-за недостаточного количества стран, которые должны его ратифицировать. Россия является последовательным сторонником имплементации ДВЗЯИ.

«Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в Приложении 2 к Договору. Из числа этих государств ДВЗЯИ ратифицировали 36, включая 3 государства, обладающие ядерным оружием, — Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся 8 стран Договор не подписали 3 — Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали 5 — США, Китай, Египет, Израиль и Иран», — поясняется в материалах МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве напоминают, что в 1999 году конгресс Соединённых Штатов отклонил ратификацию ДВЗЯИ под предлогом обеспечения надёжности ядерного арсенала США и ограниченных возможностей верификационного (проверочного) механизма, который на тот момент только формировался.

После прихода в 2009 году к власти президента Барака Обамы Белый дом озвучил намерение добиться ратификации ДВЗЯИ. Вашингтон внёс заметный вклад в разработку контрольного механизма договора, однако практические шаги по утверждению документа в конгрессе так и не были предприняты.

В период президентства Дональда Трампа в феврале 2018 года Соединённые Штаты приняли новую ядерную доктрину, в которой декларируется отказ от планов по ратификации. Более того, как считают в МИД РФ, CША «готовы, если потребуется, возобновить ядерные испытания».

Соединённые Штаты пока придерживаются национального моратория на ядерные испытания, однако не исключают, что могут его отменить.

Так, в июле 2020 года Маршалл Биллингсли, занимавший тогда пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями, заявил о том, что Вашингтон готов возобновить ядерные испытания, если потребуется проверить безопасность или надёжность находящихся в арсенале ядерных боезарядов или испытать новую конструкцию боеприпаса в случае его срочного создания.

Испытания атомной бомбы в США

Reuters

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, позиция Вашингтона по мораторию и ДВЗЯИ не может не вызывать беспокойство. Эксперт подчеркнул, что у США нет причин для того, чтобы последние годы быть недовольными эффективностью работы верификационного механизма.

По данным ООН на сентябрь 2021 года, в мире было построено 337 станций для нужд Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия. Более 90% этих объектов находятся в рабочем состоянии. Они фиксируют сейсмические, гидроакустические, инфразвуковые и радиоизотопные явления в любой части земного шара.

«Дополнительные риски»

Между тем в Вашингтоне подозревают, что Москва якобы нарушает свои обязательства и занимается ядерными испытаниями на Новой Земле. В апреле 2020 года Госдеп США опубликовал доклад, в котором сообщил, что Россия якобы проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала.

Внешнеполитическое ведомство США расценило эти инциденты как нарушение РФ своего национального моратория и Договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. Однако, по данным ООН, за последнюю четверть века ни одна страна-подписант ДВЗЯИ не производила ядерных взрывов. МИД РФ также несколько раз отвергал обвинения США.

Также по теме «На фоне призывов к сдерживанию»: Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны. Таким образом...

По мнению российских дипломатов, безосновательными упрёками в адрес России Соединённые Штаты пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от своего отказа ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока ещё действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению ДВЗЯИ», — полагают в МИД РФ.

В настоящее время полигон на Новой Земле продолжает функционировать. Более того, Минобороны РФ занимается модернизацией его инфраструктуры. Однако вместо взрывов разрушительной атомной начинки на нём осуществляются так называемые гидродинамические эксперименты или подкритичные испытания, при которых не выделяется ядерная энергия.

Как пояснил Андрей Баклицкий, с помощью такого рода испытаний фактически воспроизводится процесс реального ядерного взрыва.

«Ядерное оружие постоянно совершенствуется и потребность в его испытании, конечно же, никуда не исчезла. Однако современные технологии и накопленные за предыдущие десятилетия знания в сфере реальных испытаний ядерных боеприпасов позволяют достоверно моделировать их взрыв», — пояснил Баклицкий.

В комментарии RT Алексей Подберёзкин заявил, что, помимо подкритичных испытаний, в России для проверки боеготовности атомных боеприпасов широко используются методы математического (компьютерного) моделирования. Как подчеркнул эксперт, отказ от реальных взрывов не стал помехой для совершенствования отечественного ядерного арсенала.

«Сейчас существует мощное программное обеспечение, которое позволяет имитировать ядерные испытания. При этом нельзя сказать, что прогресс по ядерным боеприпасам каким-либо образом остановился на месте. Практика компьютерного моделирования применяется всеми членами ядерного клуба, которые заняты модернизацией своих атомных арсеналов», — отметил Подберёзкин.

Первый ядерный взрыв на Новой Земле, 1955 год

© Вооруженные силы СССР

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павел Фельдман подчеркнул, что факт нарушения ядерного моратория и любых международных документов должна устанавливать «соответствующая международная структура», а не власти США.

«На мой взгляд, руководство России прекрасно осознаёт необходимость соблюдения моратория на ядерные испытания. Его сохранение вносит значимый вклад в глобальную безопасность. У наших «западных партнёров» нет поводов для тревоги, если они, конечно, они не будут переходить «красную черту» в своих антироссийских действиях», — сказал Фельдман.

Андрей Баклицкий полагает, что приверженность Москвы к запрету на ядерные испытания позволяет избегать гонки вооружений и исключает «дополнительные риски для международной безопасности».

Алексей Подберёзкин напомнил, что мораторий на ядерные взрывы носит для РФ добровольный характер. По его словам, Москва не собирается от него отказываться, но будет вправе это сделать в случае возникновения крупномасштабных военных угроз и старта ядерных испытаний в США.