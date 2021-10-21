«Они зависят друг от друга»: как США намерены действовать в отношении КНР с позиции силы

США в своих отношениях с Пекином должны действовать с позиции силы. Об этом заявил Николас Бёрнс, американский дипломат, которого Джо Байден предложил назначить послом в Китай. На слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенате Бёрнс отметил, что США и их союзники должны «поддерживать свободу» Индо-Тихоокеанского региона, над которым стремится доминировать Китай. Эксперты отмечают, что у Пекина достаточно возможностей, чтобы эффективно противостоять политике сдерживания со стороны Вашингтона.

В отношениях с Китаем США должны действовать с позиции силы. Об этом заявил американский дипломат Николас Бёрнс, кандидатуру которого президент Джо Байден выдвинул на должность посла США в КНР.

На слушаниях в комитете сената по иностранным делам Бёрнс напомнил о высказывании госсекретаря Энтони Блинкена о том, что «отношения США с Китайской Народной Республикой — «крупнейшее геополитическое испытание XXI века»

«США должны действовать с позиции силы и проводить активную дипломатическую политику в отношении как КНР, так и наших союзников и партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе, в Европе и по всему миру. Наши союзы и партнёрства являются для США уникальным сравнительным преимуществом», — отметил Бёрнс.

По словам дипломата, Китай стремится стать самым мощным актором Индо-Тихоокеанского региона в военном, экономическом и политическом планах.

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США и их союзники должны поддерживать свободу и открытость этого региона, подчеркнул Николас Бёрнс. Он также обвинил Китай в агрессивном поведении в отношении Индии, Вьетнама, Филиппин и других государств в Южно-Китайском море, а также в отношении Японии.

«Мы будем противостоять КНР, когда это необходимо, в том числе в тех случаях, когда Пекин принимает меры, которые идут вразрез с американскими ценностями и интересами, угрожают безопасности США или наших союзников и партнёров, а также подрывают мировой порядок, основанный на правилах», — отметил американский дипломат.

При этом Бёрнс отметил, что США может сотрудничать с КНР в тех сферах, где интересы стран совпадают, например в противодействии изменению климата или нераспространения оружия массового уничтожения.

Региональная стратегия

Китай в последнее время неоднократно выступал с критикой политики Вашингтоне в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В частности, Пекин негативно оценивает создание нового партнёрства в области безопасности между США, Великобританией и Австралией — AUKUS. Лидеры этих стран объявили о его формировании 15 сентября. В рамках этого объединения государства планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Николас Бёрнс

Reuters

© Elizabeth Frantz

Одним из ключевых моментов, вызвавших негативную реакцию Пекина, стало сообщение Австралии о том, что она оснастит свой флот атомными подлодками, технологии для производства которых ей передадут США.

Так, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал решение Вашингтона передать Канберре такие технологии «крайне безответственным».

По его словам, этот шаг серьёзно подорвёт мир и стабильность в регионе, активизирует гонку вооружений и нанесёт ущерб глобальным усилиям по нераспространению ядерного оружия.

Чжао Лицзянь напомнил, что Австралия является участником Договора о безъядерной зоне южной части Тихого океана. По словам дипломата, передача ей подобных технологий доказывает, что США и Великобритания используют ядерный экспорт как инструмент геополитических игр.

«Соответствующим странам следует отказаться от мышления времён холодной войны и игр с нулевой суммой, а также узколобых геополитических концепций, уважать волю народов стран региона и делать больше для содействия региональному миру, стабильности и развитию. В противном случае они только навредят своим собственным интересам», — приводит слова дипломата агентство «Синьхуа»

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В свою очередь Минобороны КНР заявило, что подобный шаг можно расценить как акт распространения ядерного оружия. Об этом в конце сентября заявил представитель ведомства У Цянь.

«США и Великобритания, являясь ядерными державами, экспортируют Австралии, которая не входит в ядерный клуб, такие сверхчувствительные технологии, как атомные подводные лодки и пригодный для создания ядерного оружия высокообогащённый уран. Однако у механизмов МАГАТЭ нет возможности проводить эффективную верификацию. Это в чистом виде акт распространения ядерного оружия», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Стоит отметить, что образование нового партнёрства раскритиковали и в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что таким способом США хотят размыть уже существующие и устоявшиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе форматы диалога и кооперации в рамках АСЕАН.

Гиперзвуковое препятствие

Вашингтон в свою очередь выразил озабоченность относительно известий о возможных испытаниях в КНР гиперзвукового оружия, о которых сообщили западные СМИ. Так, газета Financial Times 16 октября со ссылкой на разведывательные источники проинформировала о том, что в августе китайская сторона якобы провела испытания гиперзвукового разгонного блока, который может нести на себе ядерный боезаряд.

Американские спецслужбы оказались застигнуты врасплох возможностями китайской стороны в этой сфере, утверждает Financial Times.

Американское посольство в КНР

AFP

© GREG BAKER

Глава Пентагона Ллойд Остин отказался комментировать испытания, отметив при этом, что США пристально следят за разработками Китая в сфере продвинутых оружейных систем.

В свою очередь представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США озабочены наращиванием военных возможностей, к которым стремится КНР. Она добавила, что Вашингтон остаётся последовательным в своём подходе к Пекину и приветствует конкуренцию, однако не хочет, чтобы она переросла в конфликт.

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Бывший заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США адмирал Джеймс Уиннефелд в своём комментарии для телеканала CBS News назвал это событие «важной неожиданностью» для Вашингтона. По его словам, оно «демонстрирует потенциал обладания гиперзвуковым оружием очень большой дальности, которое способно нанести серьёзный урон и с которым мы ничего не сможем поделать».

Стоит отметить, что в КНР отрицают военный характер испытаний. Так, Чжао Лицзянь заявил, что сообщения западных СМИ не соответствуют действительности, а испытан был космический аппарат.

«Это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии повторного использования космического корабля», — приводит его слова ТАСС.

В Кремле в свою очередь заявили, что Россия не обеспокоена сообщениями о возможном испытании китайской стороной гиперзвукового оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас союзнические и партнёрские отношения с Китаем, Китай развивает свои вооружённые силы, свои системы вооружений, не выходя за рамки каких-то международных обязательств», — подчеркнул Песков.

При это представитель Кремля добавил, что «Соединённые Штаты Америки тоже испытывают гиперзвуковое оружие».

«Уже не первый год в военном бюджете на это закладываются средства, это хорошо известно, это абсолютно прозрачная информация», — напомнил Дмитрий Песков.

Как отметил в комментарии RT директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин, на слушаниях в сенате кандидат на должность посла в КНР Бёрнс делал высказывания в рамках той политики, которую проводят США, желая, чтобы его утвердили на позицию, а для этого необходимо проявлять риторическую жёсткость. При этом «позиция силы» в случае США подразумевает их глобальные военные возможности.

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«С другой стороны, у Китая армия достаточно мощная для того, чтобы контролировать ситуацию, по крайней мере, в своём регионе. На практике главное, чтобы помимо демонстрации силы был конструктивный диалог. Диалог этим странам необходим, потому что они зависят друг от друга экономически, как торговые партнёры», — подчеркнул собеседник RT.

Китай постоянно готовится отвечать на вызовы со стороны США, отметил Александр Лукин.

«Вся его военная доктрина в общем направлена на противостояние американскому влиянию в Южно-Китайском море. Кроме того, Китай развивает свои ядерные силы. Но ничего особенно нового не произошло. Китай давно ведёт такую политику», — пояснил политолог.

Николас Бёрнс — один из самых опытных и квалифицированных американских дипломатов в настоящее время, отметил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Сам факт того, что его назначают послом в Китай, говорит о том, какое колоссальное значение придают в Вашингтоне отношениям с КНР. Что касается его заявления, то ничего принципиально нового он не сказал. Позиция США, изложенная в официальных документах, состоит в том, что США должны одновременно сдерживать Китай и вести с ним диалог. Именно эту точку зрения Бёрнс и озвучил», — рассказал эксперт.

Сейчас США являются единственной страной, способной проецировать свою конвенциальную военную мощь в глобальном масштабе, подчеркнул Батюк.

«Но благодаря росту военной мощи Китая, да и России, появились в мире регионы, где США могут столкнуться с превосходящей военной силой со стороны военно-политических противников. Например, на побережье Китая или в Чёрном море. Здесь наши и китайские военные могут проводить тактику, которая называется «ограничение доступа и воспрещение присутствия». Это действительно серьёзный вызов американскому абсолютному превосходству военной мощи, которым они наслаждались после завершения холодной войны. Теперь ситуация меняется», — заключил эксперт.